Pokémon Spada e Scudo: in regalo Sirfetch'd di Ash, Genesect, Volcanion e Marshadow

The Pokémon Company sta offrendo in omaggio nuovi Pokémon per i giocatori di Pokémon Spada e Scudo. Tramite un nuovo codice promozionale potrete riscattare il Sirfetch'd di Ash Ketchum, mentre nei punti vendita GameStop italiani potrete ottenere gratuitamente Genesect, Volcanion e Marshadow.

Il codice promozionale per ottenere Sirfetch'd è H1SSATSUNEG1 che potrete riscattare tramite la funzione Dono Segreto di Pokémon Spada e Scudo.

La procedura per riscattare i regali tramite il Dono Segreto è molto semplice, non dovete far altro che premere il tasto X per aprire il menu, selezionare la voce "Dono Segreto", successivamente "Ottieni Dono Segreto" e infine "Ottieni con Codice/Password". A questo punto non vi resta che immettere la password indicata qui sopra, una volta inserita correttamente riceverete il Pokémon.

Dal 9 al 30 settembre inoltre potrete ricevere gratuitamente i codici promozionali per ottenere Genesect, Volcanion e Marshadow presso i negozi GameStop. Non è necessario nessuno acquisto ma l'offerta è valida fino ad esaurimento scorte, quindi approfittatene finché siete in tempo. Per riscattare i tre Pokémon misteriosi la procedura è la stessa descritta qua sopra, solo che in questo caso dovrete inserire tre codici, uno per ogni Pokémon.

Rimanendo in tema, pochi giorni fa è stato presentato un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto che presenta le attività secondarie, il Team Star e molto altro ancora.