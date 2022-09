Ubisoft Forward & Assassin's Creed Showcase: seguitelo con noi stasera su Twitch!

Ci siamo: tra poche ore scopriremo il futuro di Assassin's Creed e tutte le novità in cantiere di Ubisoft. L'appuntamento con l'Ubisoft Forward & Assassin's Creed Showcase è in programma per le 21:00 di oggi, sabato 10 settembre 2022, preceduto dal pre-show delle 20:35. La redazione di Multiplayer.it seguirà in diretta l'evento su Twitch, pronta a vivere con voi i giochi, i trailer e le novità che verranno presentate.

La diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it inizierà con qualche minuto di anticipo, per la precisione alle 20:30, in compagnia di Pierpaolo Greco e Giordana Moroni, in prima linea per commentare dal vivo tutte le novità in serbo da parte di Ubisoft. Alla fine dell'evento troverete sulle nostre pagine anche alcuni approfondimenti sugli annunci del publisher francese.

Cosa possiamo aspettarci dall'Ubisoft Forward di questa sera? Sicuramente un evento molto corposo, probabilmente superiore all'ora di durata, con un focus importante sul futuro della serie Assassin's Creed. Vedremo dunque finalmente in azione Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo ambientato nella Baghdad del IX secolo e con protagonista Basim Ibn Ishaq, ma è lecito aspettarsi tante altre novità legate al brand. Di recente il noto insider Tom Henderson ha parlato di ben 4 giochi e un DLC.

Non mancheranno tante altre novità da parte di Ubisoft. Il publisher ha già confermato che nel pre-show presenterà le "ultime stagioni, personaggi e contenuti di Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 e altro ancora", ma probabilmente troveranno spazio anche l'atteso Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Just Dance e, chissà, magari anche qualche gioco completamente inedito.

Potrete seguire lo streaming direttamente dal player in testa alla notizia o raggiungendo il nostro canale Twitch tramite questo indirizzo, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Se ancora non lo avete, vi consigliamo di iscrivervi in modo da non perdervi tutte le nostre prossime dirette.