My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di madmax_i è in costume da eroina

My Hero Academia continua a essere una delle serie più apprezzate dagli appassionati e tutti non vedono l'ora di vedere come proseguiranno gli eventi del manga e dell'anime. Tra i vari personaggi non centrali ma pur sempre importanti troviamo Momo Yaoyorozu, compagna di classe di Midorya. Ora madmax_i ci propone il proprio cosplay di Momo Yaoyorozu, nel suo costume da eroina.

madmax_i ci propone un cosplay semplice, ma realizzato con cura. Il costume è quello classico da eroina di Momo Yaoyorozu, la quale ha il potere di creare oggetti direttamente sulla propria pelle, sempre che ne conosca la composizione. Il suo Quirk si basa infatti soprattutto sulla conoscenza e infatti la ragazza studia continuamente ed è una delle migliori della classe.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu di madmax_i? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?