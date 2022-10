Final Fantasy 16: il nuovo trailer dovrebbe essere pronto, PlayStation Showcase in arrivo?

A metà settembre Naoki Yoshida aveva parlato di un nuovo trailer di Final Fantasy 16 in preparazione entro la fine del mese, pensato per essere pubblicato a ottobre 2022, non si sa ancora in quale occasione. Già all'epoca però si parlò di un potenziale PlayStation Showcase 2022, per via del fatto che stiamo parlando di un titolo esclusivo per la piattaforma di Sony, ma ora la voce si è fatta ancora più forte, visto il moltiplicarsi di voci in merito.

Molti ritengono che ottobre sia il mese giusto per avere novità dalla multinazionale giapponese, particolarmente parca di informazioni sui suoi futuri giochi negli ultimi tempi, con l'annuncio di nuovi titoli in uscita nei prossimi mesi e anni e la presentazione della line up finale di PlayStation VR 2, compresa la data di uscita.

Quando potrebbe avvenire il PlayStation Showcase? Considerando che il trailer di Final Fantasy 16 dovrebbe essere ormai pronto, stando a quanto detto da Yoshida, è probabile che non manchi moltissimo.

Probabile che Sony faccia un annuncio a breve con la data, nel caso l'evento esista davvero, così da preparare i suoi fan.

Altra ipotesi è l'arrivo di un nuovo evento dedicato alla serie Final Fantasy di Square Enix, anche se è meno probabile visto che ne ha tenuto già uno nel corso dell'anno, annunciando l'uscita del gioco per il prossimo inverno.