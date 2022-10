Life is Strange: Arcadia Bay Collection, la recensione della prima avventura che arriva su Switch

A gennaio saranno otto anni dall'uscita del primo episodio di Life is Strange, sorprendente avventura narrativa creata da Dontnod Entertainment e distribuita da Square Enix. Da quel lontano 2015, abbiamo visto questo piccolo, grande gioco tornare più volte alla ribalta, uscendo su praticamente ogni piattaforma disponibile. Lo scorso anno una versione rimasterizzata del titolo, comprensivo dello spin-off Before The Storm, è approdato sull'attuale generazione di console, oltre che sul servizio streaming di Google, Stadia. Ci è voluto un po', ma le avventure di Max e Chloe hanno fatto il loro debutto ufficiale anche su Nintendo Switch, con una nuova edizione esclusiva per la console portatile per eccellenza. Nella recensione di Life is Strange: Arcadia Bay Collection vedremo i pregi e i difetti di questa operazione.

Otto anni e non sentirli Life is Strange: Arcadia Bay Collection: torniamo nei panni di Max nella nuova versione Nintendo Switch Di tanto in tanto si palesano alcune opere generazionali capaci di durare nel tempo e continuare a stupire anche dopo anni di distanza (pur con alcuni compromessi tecnici). Life is Strange è uno di quei casi. Se non avete mai avuto modo di approcciarvi a questa serie, vi introduciamo in breve agli eventi narrati. Max, una giovane studentessa di arti figurative alla rinomata Blackwall Academy, scopre all'improvviso di avere dei poteri soprannaturali, con i quali è in grado di riavvolgere il tempo a piacimento. Ricongiuntasi per puro caso alla sua migliore amica d'infanzia Chloe, la ragazza dovrà imparare a controllare il suo innato talento così da provare a scongiurare un grande pericolo che incombe titanico sulla piccola cittadina di Arcadia Bay. Come è solito per prodotti che mettono adolescenti al comando della narrazione, ciò a cui ci troviamo di fronte è un racconto di formazione a metà tra il fantastico e l'investigativo, dato che gli abitanti di questa fittizia località marittima dell'Oregon nascondono molti segreti. Lo spin-off Before The Storm, invece, ci mette nei panni di Chloe, facendoci tornare a tre anni prima rispetto agli eventi del gioco base e fornendoci un po' di retroscena su alcuni fatti che non vi sveleremo. Una caratteristica fondamentale del gioco è la sua natura decisionale, con scelte multiple che delineeranno il futuro degli eventi e decreteranno l'esito della propria partita, con tanto di statistiche alla fine di ogni episodio (cinque nel gioco base, tre nello spin-off) che mostrano la percentuale di scelte effettuate dagli altri giocatori. Sul piano narrativo, ovviamente, questa collezione per Switch non aggiunge nulla di nuovo, ma era bene delineare un quadro generale per quei (pochi) che ancora non hanno avuto modo di provare con mano quest'esperienza.

Un’avventura portatile Life is Strange: Arcadia Bay Collection: vale la pena giocarlo in modalità portatile? Sicuramente, l'elemento più interessante di questa ennesima riedizione di Life is Strange è la sua nuova dimensione, che lascia i "grandi schermi" televisivi per raggiungere i lidi della portabilità. Avevamo già avuto modo di confrontarci con questo tipo di approccio, grazie all'uscita su Stadia, ma i modi di utilizzo sono ben differenti. Qui ci troviamo di fronte a un gioco che gira in tempo reale su una console che si trova fisicamente nelle mani dell'utente. Un'esperienza "vecchio stile", se ci passate il termine, senza la mediazione di un servizio streaming. Ciò si traduce in un'immagine certamente più pulita e con pochi artefatti grafici, ma che deve fare i conti con un hardware datato, il quale spesso mostra il fianco, specialmente se giocato su un televisore. Tuttavia, è evidente come l'obiettivo principale per questo porting fosse la modalità portatile. E va detto che, da questo punto di vista, il gioco riesce magari non a stupire, ma quantomeno a sorprendere. La perfezione è ben lontana dall'essere raggiunta (caricamenti molto lunghi anche tra piccoli passaggi di scenario; un po' di input lag, specialmente da televisore), ma il risultato è più che accettabile, in un connubio tra fluidità e dettaglio visivo (per quanto il gioco graficamente non sia eccessivamente complesso) che soddisfa avere fra le mani mentre si sta facendo un lungo viaggio in treno o aspettando il proprio turno dal medico.