Chaos;Head Noah non uscirà su Steam: chieste troppe censure, stando a Spike Chunsoft

L'editore giapponese Spike Chunsoft ha annunciato che la visual novel Chaos;Head Noah non sarà più pubblicata su Steam, per le troppe censure ai contenuti richieste dalle linee guida della piattaforma, che non gli permetterebbero di raggiungere i suoi standard qualitativi.

La copertina di Chaos;Head Noah

Quindi il 7 ottobre 2022, data di lancio del gioco, non lo vedremo apparire nel negozio di Valve. Dato che era l'unico prevista e annunciato per la versione PC e che ora l'editore sta cercando alternative (leggasi altri negozi), Chaos;Head Noah, in bundle con Chaos;Child, uscirà solo su Nintendo Switch, dove non è stato censurato in alcun modo. Del resto è già disponibile in versione autonoma, quindi la mancanza di interventi da parte di Nintendo è facilmente verificabile.

Fa strano nel 2022 sapere che Nintendo è diventata il faro della libertà d'espressione videoludica, dopo un passato di fortissimo controllo dei contenuti. Comunque sia, pare proprio che gli sviluppatori di opere particolarmente forti e controverse trovino meno difficoltà a uscire su Nintendo Switch che su altre piattaforme.

Chaos;Head Noah fu lanciato originariamente su Xbox 360 il 26 febbraio 2009 in Giappone, quindi arrivò su PSP il 24 giugno 2010. Sempre nel 2010, ma il 18 novembre, fu pubblicato su App Store per sistemi iOS. Il 24 gennaio 2012 uscì su Android mentre il 22 novembre dello stesso anno su PS3. Infine, il 21 agosto 2014 uscì su PS Vita. La versione autonoma per Nintendo Switch è uscita il 24 febbraio 2022.

Insomma, si tratta di un titolo ben conosciuto, visto su moltissime piattaforme. Non si capisce come mai proprio Steam, dove abbondano giochi pornografici e molto violenti, abbia deciso di censurarlo.