My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di 某人 è l'anime ma in 3D

My Hero Academia è sempre più vicino alla stagione 6 e gli appassionati non vedo l'ora di vedere come proseguirà l'anime, sempre che non abbiano già letto il manga si intende. In ogni caso, i personaggi preferiti dai fan sono sempre quelli e nella lista non manca Momo Yaoyorozu. Ecco ora il cosplay di Momo Yaoyorozu di 某人.

某人 ci propone quattro scatti dell'eroina di My Hero Academia. Momo appare in questi scatti nella sua versione più classica, con il costume da eroina che utilizza durante il primo anno di liceo. La cosplayer è anche armata di bastone, una delle armi predilette da Yaoyorozu. Gli scatti sono di alta qualità.

Se siete fan di My Hero Academia e di questo personaggio, ecco il cosplay di Momo Yaoyorozu di madmax_i è in costume da eroina. Ecco poi anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di sickly.sweet è in stile cheerleader. Impossibile infine non citare anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di saravanilly si mostra in costume da bagno rosso.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da 某人? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?