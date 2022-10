Un'altra settimana è passata e questo significa che il weekend è iniziato. Nel mezzo di impegni famigliari, lavoro e del tempo speso all'aria aperta, noi giocatori cercheremo di spendere qualche ora sui nostri videogiochi preferiti, che siano essi ultime uscite o titoli che da tempo appesantiscono il nostro backlog. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 15 ottobre 2022?

Se dovete ancora decidere, potete farvi convincere dalla nostre ultime recensioni. Questa settimana è stato pubblicato Asterigos Curse of the Stars, di cui vi abbiamo detto: "Asterigos Curse of the Stars è un gioco di ruolo d'azione non innovativo, ma divertente e solido. Propone una buona quantità di contenuti a un prezzo budget e una storia interessante che può essere approfondita se si investe tempo nei collezionabili narrativi. Non ha grossi difetti, ma al tempo stesso non eccelle. È il tipico gioco che non vedrete alle premiazioni, ma che ricorderete con piacere dopo averlo giocato."

Se vi piacciono i giochi colorati ma volte qualcosa di meno action, allora perché non optare per LEGO Bricktales. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Se ci chiedeste di pensare a un'immagine che sintetizzi LEGO Bricktales, vi descriveremmo dei genitori che condividono quest'esperienza di gioco con i propri figli. Un po' per uno, la gioventù ammira e sperimenta, mentre l'adulto direziona e si lascia ispirare dalla genuina spinta creativa che, a malincuore, un po' lo ha abbandonato. Il tutto in un passaggio di controller vorticoso che, idealmente, potrebbe farla diventare quasi un'avventura cooperativa. Magari non tutto sarà di gradimento ad ambedue le parti, con momenti più pesanti per l'una o per l'altra, ma quando si arriva a un incontro generazionale, tutto ciò che conta alla fine è condividere quei momenti assieme. Però ciò non significa che Bricktales non sia capace di intrattenere chi vuole giocarlo per conto proprio, anzi. Il gioco è sempre e comunque per un unico giocatore. Siate solo pronti a ciò a cui andate incontro: un'avventura semplicissima, quasi un pretesto per inventare e sperimentare con gli amatissimi mattoncini in un contesto virtuale. La complessità sta solo nell'ingegno e nell'impegno che vorrete dedicargli."

The Darkest Tales

Se invece volete un videogioco italiano, questa settimana è stato pubblicato The Darkest Tales. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "The Darkest Tales è ben fatto nel suo stile artistico, nella sua gestione dei combattimenti e nella sua storia. Lo abbiamo trovato solo un po' carente a livello di rifiniture e di fluidità dei combattimenti. The Darkest Tales non è adrenalinico come Hollow Knight, ma riesce a intrattenere e divertire con un discreto doppiaggio inglese e un'esperienza di gioco che può essere tanto rilassata quanto intensa. Trinity Team ha fatto un ottimo lavoro nel prendere personaggi e approcci conosciuti per creare qualcosa di completamente nuovo con cui riesce a raccontare una storia avvincente."

Se invece volete degli sportivi, ricordate che questa settimana sono stati pubblicati PGA Tour 2K23 e NHL 23. Sappiamo che il golf e l'hockey non sono gli sport di punta nel mercato italiano, ma alcuni appassionati ci saranno certamente, o no?

Forse, però, una delle uscite più rumorose della settimana è Scorn, l'horror esclusivo per PC e Xbox Series X|S, parte anche di Game Pass. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Scorn offre un'esperienza visiva angosciante e rivoltante che deve molto all'opera di Giger, Barker e Cronenberg. Un viaggio nell'orrore, come abbiamo scritto in apertura, che ci porterà a esplorare un'ambientazione in cui carne, sangue, pelle e metallo si fondono in maniera straziante, incurante del dolore arrecato alle patetiche creature che abitano questo mondo sconosciuto, fra cui il personaggio che controlliamo."

Ovviamente, come già detto, anche il backlog occuperà il nostro tempo. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend?