The Darkest Tales: la recensione dell’Hollow Knight made in Italy

Se mai ci chiederanno quale sia stata una delle migliori annate per i videogiochi prodotti in Italia, il 2022 sarà sicuramente un buon candidato anche grazie a The Darkest Tales, l'action adventure in 2D sviluppato da Trinity Team. Lo studio è nato grazie a Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans, il beat 'em up con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, ma per questo gioco i toni si sono fatti decisamente più cupi.

The Darkest Tales, infatti, è la storia di un orsacchiotto di peluche che prende vita per salvare la sua padroncina, ora cresciuta, da un mondo in cui gli incubi hanno preso vita e non c'è niente che spaventa di più delle care vecchie favole nello stile dei Fratelli Grim.

Da una Cappuccetto Rosso assetata di sangue di lupo a un Peter Pan disposto a tutto pur di rimanere giovane per sempre, molti cattivi vi risulteranno familiari, ma per tutti i motivi sbagliati.

Il gioco, a livello di game design, si ispira molto a classici moderni come Hollow Knight e Ori and the Will of the Wisp, andando a prendere molto di ciò che è stato fatto bene per personalizzarlo e adattarlo alla storia che Trinity Team vuole raccontare. In questa recensione di The Darkest Tales vi racconteremo cosa ci ha colpito di questo titolo fatto in Italia, tra citazioni e innovazione.