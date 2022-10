Offerte Amazon: FIFA 23 in sconto per PS4, PS5 e Xbox One

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di FIFA 23 per PS5, PlayStation 4 e Xbox One. Lo sconto segnalato è fino all'8%. Il prezzo pieno per FIFA 23 è 69.99€ per le versioni di vecchia generazione e 71.99€ per la versione di attuale generazione. Ogni edizione propone un piccolo sconto. Nel caso di PS5, non è venduto e spedito da Amazon.

FIFA 23 è il capitolo più recente della serie calcistica di Electronic Arts. Si tratta dell'ultimo capitolo che riceverà il nome "FIFA", visto che dal prossimo anno i diritti non saranno rinnovati. Questo non cambierà però il gioco, solo il nome e l'uso del marchio FIFA.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Uno stadio di FIFA 23

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.