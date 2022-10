PlayStation Stars: ecco le campagne di ottobre 2022 e come completarle

PlayStation Stars da oggi è disponibile in Italia, il che significa che gli iscritti al programma fedeltà di Sony possono iniziare a completare campagne per ottenere ricompense e punti, quest'ultimi utili per riscattare vari premi, inclusi giochi completi e fondi per il PlayStation Store. Di seguito abbiamo riportato le campagne disponibili attualmente per il mese di ottobre 2022, come completarle e quali bonus offrono.

Ecco le campagne PlayStation Stars di ottobre 2022:

Questa è una giornata da banane

Obiettivo : avvia un qualsiasi gioco PS5 o PS4

: avvia un qualsiasi gioco PS5 o PS4 Ricompensa : oggetto digitale "Banana Boomerang"

: oggetto digitale "Banana Boomerang" Scadenza : 14 ottobre 2022

: 14 ottobre 2022 Descrizione: Contempliamo l'enorme impatto che un'umile banana ha avuto: un tempo esotica prelibatezza, oggi uno dei frutti più popolari al mondo, soprattutto come finto telefono per boomer.

Check-in di ottobre

Obiettivo : avvia un qualsiasi gioco PS5 o PS4

: avvia un qualsiasi gioco PS5 o PS4 Ricompensa : oggetto digitale "Tech Demo PlayStation Tyrannosaurus Rex"

: oggetto digitale "Tech Demo PlayStation Tyrannosaurus Rex" Scadenza : 31 ottobre 2022

: 31 ottobre 2022 Descrizione: Buon ottobre! È sempre un piacere ritrovarti

La sfida online di The World Warrior

Obiettivo : avvia uno dei seguenti giochi: Street Fighter V, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat 11 e Tekken 7

: avvia uno dei seguenti giochi: Street Fighter V, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat 11 e Tekken 7 Scadenza : 31 ottobre 2022

: 31 ottobre 2022 Ricompensa : oggetto digitale "Il nuovo trofeo giocattolo"

: oggetto digitale "Il nuovo trofeo giocattolo" Descrizione: Combatti per celebrare oltre 30 anni di Hadouken.

Hit Play/1994

Obiettivo : Avvia almeno una volta ognuno dei seguenti giochi che includono un brano del 1994: Returnal (Stay x Circle of Life), Death Stranding (Baby I Love Your Way x Go West), Uncharted 4 (Mr Jones x Regulate), Detroit: Become Human (More Human Than Human), Until Dawn (Wild Night) e Heavy Rain (Streets of Philadelphia).

: Avvia almeno una volta ognuno dei seguenti giochi che includono un brano del 1994: Returnal (Stay x Circle of Life), Death Stranding (Baby I Love Your Way x Go West), Uncharted 4 (Mr Jones x Regulate), Detroit: Become Human (More Human Than Human), Until Dawn (Wild Night) e Heavy Rain (Streets of Philadelphia). Ricompensa : oggetto digitale eroico "Sony Chord Machine"

: oggetto digitale eroico "Sony Chord Machine" Scadenza : 15 novembre

: 15 novembre Descrizione: Avvia un gioco abbinato un brando del 1994

Titoli selezionati del PlayStation Store

Obiettivo : acquista uno dei seguenti giochi dal PlayStation Store: FIFA 23 Standard Edition, The Last of Us Part I, NBA 2K23 per PS5, Inscryption, Valkyrie Elysium, Tunic.

: acquista uno dei seguenti giochi dal PlayStation Store: FIFA 23 Standard Edition, The Last of Us Part I, NBA 2K23 per PS5, Inscryption, Valkyrie Elysium, Tunic. Ricompensa : 50 punti

: 50 punti Scadenza : Terminata (in altri paesi è valida fino al 31 ottobre)

: Terminata (in altri paesi è valida fino al 31 ottobre) Descrizione: Trova il tuo prossimo gioco preferito! Acquista uno di questi giochi selezionati nel PlayStation Store.

NB: aggiorneremo questa pagina nel caso venissero aggiunte ulteriori campagne a ottobre.

PlayStation Stars

Abbiamo inoltre elencato tutti i premi (oggetti digitali, giochi PS5 e PS4 e fondi per PlayStation Store) riscattabili con i punti PlayStation Stars.

PlayStation Stars è il programma fedeltà per i giocatori PS5 e PS4 lanciato oggi in Italia. L'iscrizione è completamente gratuita e potrete registrarvi tramite la PlayStation App o a questo indirizzo, dove troverete anche la FAQ completa in italiano di questo servizio.