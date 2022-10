PlayStation: la lineup di giochi PS5 e PS4 nello strano videoclip giapponese di Sony

Sony Japan ha pubblicato un video promozionale per pubblicizzare la lineup di giochi PS5 e PS4, intitolato "One Room Playground" e incentrato su un bizzarro montaggio tra scene di gameplay, musica, computer grafica e l'attrice Karen Masaki che gioca.

Negli oltre 4 minuti di video si alternano scene tra numerosi titoli in arrivo su PS5 e PS4, nella fattispecie i seguenti:

Final Fantasy XVI

God of War Ragnarok

One Piece Odyssey

Gundam Evolution

Sonic Frontiers

Hogwarts Legacy

Forspoken

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-

Star Ocean: The Divine Force

Ma ci sono anche veloci passaggi su The Last of Us Parte I, Valkyrie Elysium, JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, Trinity Trigger, Disgaea 7, Megaton Musashi X, Super Bomberman R 2, Apex Legends e Gotham Knights.

Insomma, una bella quantità di giochi ma è tutto il contesto a colpire in maniera particolare: mentre l'attrice Karen Masaki gioca felice con il DualSense in mano davanti allo schermo, la stanza in cui si trova si riempie di luci e colori, comprese diverse scene in computer grafica in cui una sorta di avatar 3D della giocatrice si muove tra figure e ambientazioni bizzarre.

Il tutto è accompagnato dalla musica dell'artistica nipponico punipunidenki in collaborazione con PC musical club, a creare un cortometraggio veramente molto particolare e dal gusto spiccatamente giapponese.