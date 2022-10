Overwatch 2: nessuna modifica al bilanciamento degli eroi fino a dicembre

Il team di Blizzard non ha in programma di modificare il bilanciamento degli eroi di Overwatch 2 fino all'inizio della Stagione 2, che prenderà il via il 6 dicembre. Con un post pubblicato sul sito ufficiale del gioco gli sviluppatori hanno spiegato di essere attualmente soddisfatti degli equilibri tra i vari personaggi e che piuttosto al momento stanno valutando possibili modifiche da apportare per la prossima season.

"Anche se alcuni eroi si comportano meglio di altri e ci sono differenze tra i livelli di abilità dei giocatori, siamo stati felici di vedere che il livello di potenza complessivo di nessun eroe è lontano dai nostri obiettivi", recita il post di Blizzard.

"Ogni eroe del roster ha una percentuale di vittorie compresa tra il 45% e il 55% e non stiamo pianificando modifiche immediate al bilanciamento in base a ciò che stiamo vedendo, ad eccezione di una modifica mirata per Zarya nella modalità Total Mayhem che dovrebbe uscire con la nostra prossima patch maggiore del 25 ottobre. Invece, il nostro team ha in programma di apportare una serie di modifiche al bilanciamento per la seconda stagione che sono in linea con il nostro obiettivo di sviluppo di garantire che il gioco in generale sia equilibrato ed equo, dando a ogni stagione un'identità più distinta."

Overwatch 2, Kiriko

Considerando il tasso di vittorie degli eroi indicato dagli sviluppatori, l'idea di non apportare modifiche immediate al bilanciamento sembrerebbe sensata. In fondo molti utenti in erba devono ancora imparare bene come utilizzare gli oltre trenta eroi di Overwatch 2, mentre i vecchi giocatori probabilmente devono ancora familiarizzare con i cambiamenti al gameplay di questa nuova iterazione. In uno scenario simile apportare buff o nerf potrebbe risultare persino deleterio.

Rimanendo in tema, oggi Blizzard ha annunciato che Overwatch 2 ha raggiunto quota 25 milioni di giocatori in 10 giorni e annunciato date e orari dei weekend con XP doppi.