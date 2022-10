The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series: spunta una possibile data di uscita dell'upgrade next-gen

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3 potrebbero arrivare nei negozi il 9 dicembre 2022. La data di uscita dell'upgrade next-gen dell'ultima avventura dello Strigo forse è stata svelata in anticipo da un commesso di un negozio GAME, che ha condiviso su Reddit la lista dei giochi di prossima uscita stilata internamente dalla catena.

Nel thread di Reddit ci sono tuttavia dubbi sulla veridicità dell'informazione. Come è possibile notare nell'immagine qui sopra, il gioco viene indicato come "The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition", laddove in passato CD Projekt RED si è riferita a queste nuove versioni del gioco come "The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition".

Questo non significa tuttavia che l'informazione sia per forza errata: la versione completa di The Witcher 3 per PS4 e Xbox One in Europa è stata pubblicata come "Game of the Year Edition" e negli Stati Uniti come "Complete Edition". Dunque CD Projekt RED potrebbe optare per una soluzione simile anche per le versioni PS5 e Xbox Series X|S (GAME è una catena di negozi inglese).

Lo stesso autore della soffiata inoltre afferma che la data indicata potrebbe essere solo un placeholder, ovvero un "segnaposto" in attesa di indicazioni precise da parte di CD Projekt RED. Insomma prendete il tutto con le pinze.

Ufficialmente l'upgrade next-gen di The Witcher è ancora previsto per il quarto trimestre del 2022. Dunque, salvo un ulteriore rinvio, le versioni native per PS5 e Xbox Series X|S dovrebbero arrivare nel giro di poche settimane.