Gotham Knights potrebbe non girare a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S, stando a un rumor

Stando a una voce di corridoio Gotham Knights su PS5 e Xbox Series X|S non girerà a 60 fps, limitando il gioco quindi ai 30 fps con risoluzione 4K.

La soffiata arriva da l'utente di ResetEra Axecindetally, che afferma di essere in possesso di una copia review di Gotham Knights e che il gioco è bloccato a 4K e 30fps su PS5 in quanto non è presente un'opzione per scegliere tra varie modalità grafiche. Lo stesso utente afferma anche di aver scaricato un grosso aggiornamento da ben 15 GB (dimensioni tipiche da patch del D1) ma che questo non ha aggiunto nessuna opzione grafica aggiuntiva.

Gotham Knights, un'immagine ufficiale con Cappuccio Rosso

Se la soffiata dovesse dimostrarsi corretta la scelta di non includere una modalità a 60 fps per Gotham Knights sarebbe in controtendenza rispetto a quanto visto con le ultime produzioni tripla A arrivate sul mercato. Inoltre trattandosi di un action piuttosto movimentato e che richiede un certo tempismo per l'esecuzione di attacchi e schivate, il limite dei 30 fps potrebbe far storcere il naso a più di un giocatore.

Detto questo, per il momento Warner Bros. Games ha preferito non esprimersi sulla questione. Vi raccomandiamo dunque di prendere con le pinze questa indiscrezione in attesa di informazioni ufficiali.

Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 21 ottobre, anche per PC. Giusto oggi gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di una modalità co-op a 4 giocatori con un aggiornamento gratuito.