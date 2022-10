Overwatch 2 a quota 25 milioni di giocatori, ecco date e orari dei weekend con doppi XP

Overwatch 2 ha raggiunto quota 25 milioni di giocatori a dieci giorni dal lancio, avvenuto lo scorso 4 ottobre. La notizia è arrivata da un post dell'account ufficiale di Overwatch che ringrazia la community dello sparatutto multiplayer di Blizzard.

"Il lancio di Overwatch 2 è stato un momento così importante per Blizzard. Siamo entusiasti di portare nuovi giocatori da tutto il mondo nel vibrante universo di Overwatch dando il benvenuto alla comunità Blizzard esistente", ha affermato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment, in un comunicato stampa pubblicato successivamente. "Questo è solo l'inizio: ci sono così tante possibilità da esplorare nel mondo di Overwatch e non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino tutto ciò che la squadra sta costruendo per il gioco dal vivo".

Giusto per fare un paragone, la prima iterazione di Overwatch nella prima settimana ha totalizzato 7 milioni di giocatori, arrivando a 10 milioni in tre settimane. Chiaramente la formula free-to-play ha reso appetibile lo sparatutto a una platea molto più ampia.

Per ringraziare i giocatori e scusarsi anche dei problemi registrati nei primi giorni dall'apertura dei server di Overwatch 2, Blizzard regalerà a tutti gli utenti che effettueranno il log-in entro il 25 ottobre il modello Leggendario Reaper Capitano Maledetto e il portafortuna Medikit.

Inoltre, sono stati confermati l'arrivo di weekend con punti esperienza doppi per il Battle Pass, di cui sono stati svelati date e orari, che abbiamo riportato di seguito: