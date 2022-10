Overwatch 2: disponibili una nuova skin e un nuovo ciondolo gratuiti

Activision Blizzard ha annunciato il lancio di una nuova skin e di un nuovo ciondolo gratuiti per Overwatch 2. Si tratta di una forma di compensazione per i problemi riscontrati dal gioco al lancio, che va a sommarsi al bonus ai punti esperienza che sarà attivato nei prossimi giorni.

La compagnia ne ha anche approfittato per chiedere scusa, visto il montare delle polemiche:

"Sin dal lancio di Overwatch 2, siamo stati travolti dal vostro entusiasmo e incredibilmente commossi dal numero di persone che hanno provato il nostro gioco. Ma sappiamo anche di aver incontrato alcuni problemi significativi.

Il lancio di Overwatch 2 come servizio live comporta opportunità e sfide straordinarie, sia previste che inaspettate. Nel complesso abbiamo stabilizzato il gioco e abbiamo fatto molti progressi nel risolvere o migliorare i problemi che alcuni di voi hanno riscontrato. Ci impegniamo a indagare costantemente sui problemi che si presentano, a lavorare rapidamente per risolverli e ad essere trasparenti con la nostra comunità sullo stato di Overwatch 2.

La nuova skin di Overwatch 2

Il team continua a lavorare per distribuire ulteriori aggiornamenti di stabilità, con un'altra patch prevista per la fine di questa settimana, e stiamo monitorando attentamente il gioco per individuare problemi e bug emergenti. Vi abbiamo tenuti aggiornati sui forum con post separati, ma d'ora in poi i problemi noti verranno segnalati qui."

Il nuovo ciondolo di Overwatch 2

Quindi è arrivato l'annuncio delle novità, che immaginiamo faranno felici i giocatori di Overwatch 2:

"Ci scusiamo per i problemi riscontrati dai giocatori al momento del lancio del gioco. Per recuperare il tempo perduto, stiamo pianificando diversi weekend di Double Match XP: confermeremo presto le date. Inoltre, a tutti i giocatori che effettueranno l'accesso dal 25 ottobre fino alla fine della Stagione 1, regaleremo una nuovissima skin leggendaria Capitan Mietitore Maledetto e un ciondolo Health Pack per le armi. Questi oggetti entreranno a far parte della vostra collezione a partire dal primo accesso durante questa finestra temporale."