Il weekend è finalmente arrivato e questo significa che molti giocatori avranno un po' più di tempo a disposizione per dedicarsi a una delle proprie passioni. Tra un impegno di famiglia e un po' di tempo all'aperto (tempo e temperature permettendo), molti giocatori avvieranno il proprio gioco del momento sulla propria piattaforma da gioco preferita. Diteci, cosa giocherete questo weekend del 10 dicembre 2022?

Questa settimana non ha visto l'arrivo di molti giochi di peso, visto che la maggior parte delle pubblicazioni più importanti sono avvenute tra ottobre e novembre. Questo però non significa che non siano stati pubblicati giochi di alta qualità, come ad esempio Dwarf Fortress.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Dwarf Fortress è un gioco difficilissimo, spigoloso, ma è anche un'esperienza imprescindibile, una vera e propria celebrazione delle potenzialità nascoste del medium videoludico, che non troverete in nessun altro gioco. Per questo non esitiamo a definirlo un'opera fondamentale, da non lasciare solo al MoMA, ma da provare a giocare con convinzione almeno una volta nella vita. Morirete spesso, morirete male, non capirete alcune cose, vi stupirete di averne capite altre, ma non vi lascerà mai indifferenti, dandovi sempre qualcosa di nuovo. Uno dei pochi giochi essenziali."

Se preferite qualcosa di più moderno e AAA, allora dovreste dare un'occhiata a Far Cry 6: Lost Between Worlds, una nuova espansione dello sparatutto open world di Ubisoft che ci porta in una serie di mondi alternativi e soprannaturali. Dopo aver esplorato uno strano sito di impatto di un meteorite, Dani Rojas si ritrova intrappolata in una capsula sovrannaturale. Per fuggire, Dani dovrà superare una serie di "fratture" e ottenere i cinque frammenti rotti necessari per riparare la capsula spaziale. Nel viaggio, Dani stringe un'improbabile amicizia con Fai, la sua guida altezzosa ma stranamente intrigante.

Vi consigliamo poi di non perdere di vista Portal with RTX se avete una macchina da gioco di un certo livello.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Portal with RTX è il capolavoro di sempre, accessibile però solo da una ristretta cerchia di persone (considerate che tra i requisiti minimi c'è una GeForce RTX 3060 e tra quelli raccomandati una RTX 4080). Fa quello che deve, ossia mostrare in modo chiaro cosa può comportare l'uso delle nuove tecnologie grafiche di Nvidia, ma non arriva mai a sconvolgere, tanto che alla fine si gioca senza fare nemmeno più caso alle novità grafiche, ma solo perché ci si è lasciati prendere di nuovo dalle eccezionali meccaniche di questo classico. Il voto finale va quindi letto come giudizio per l'operazione in sé, che funziona, pur senza stupire. Fa riflettere il fatto che un gioco del 2007 sia uno dei pochi modi per sfruttare delle schede costosissime."

Diteci, cosa giocherete questo weekend del 10 dicembre 2022?