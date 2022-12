Judas: leaker parla di alcuni dettagli di gameplay del nuovo gioco di Levine, creatore di BioShock

Durante i The Game Awards 2022 sono stati presentati tanti nuovi giochi e, con sorpresa di molti, è apparso anche Judas, un nuovo gioco di Ken Levine e del suo studio Ghost Story Games. Levine, ricordiamo, è noto soprattutto per la serie BioShock, ma dal 2013 era rimasto perlopiù in silenzio. Ora, possiamo scoprire qualche dettaglio aggiuntivo su Judas grazie a un leaker di nome Oops Leaks attivo su Twitter.

Oops Leaks scrive: "Qualche informazione su Judas. Il suo nome in codice era Replay, c'è un grande focus sulla rigiocabilità, non è ambizioso tanto quanto detto in precedenza ma il gioco ha una serie di storie principali completamente diverse tra loro che hanno anche alcune variazioni al proprio interno. Il gioco è pieno di riferimenti biblici, ma l'avevate capito dal nome".

Judas, nel caso non lo sappiate, è ovviamente un riferimento a Giuda, l'apostolo che tradì Gesù. La descrizione ufficiale del gioco afferma che potremo "rompere delle alleanze", quindi è possibile che il nome sia collegato anche a questo: potremo tradire i nostri alleati.

Judas è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Al momento non ci sono dettagli sulla data di uscita, ma "arriverà presto" secondo quanto indicato dagli sviluppatori. Il gioco sarà un FPS narrativo ambientato su una nave spaziale che si sta disintegrando. Dovremo trovare il modo di scappare e noi siamo Judas. Dovremo "creare o rompere alleanze", come detto, "con i nostri peggiori nemici".

L'impressione, per certo, è che Judas prenda il testimone di BioShock e lo porti in un nuovo contesto e una nuova struttura. Ovviamente i leak sono solo leak, non informazioni ufficiali, quindi non possiamo considerare quanto riportato come corretto: è solo un rumor che andrà confermato o smentito dagli sviluppatori.

Ammesso che sia tutto corretto, cosa ne pensate?

Vi lasciamo infine al trailer di Judas condiviso ai The Game Awards 2022.