Dwarf Fortress, la recensione del più grande gioco mai realizzato

C'è un motivo per cui Dwarf Fortress dei fratelli Tarn e Zach Adams (Bay 12 Games) è esposto al MoMA, nonostante la grafica testuale e la curva di apprendimento più ripida della storia dei videogiochi, ed è il suo riuscire a fare qualcosa che nessun altro videogioco è in grado o ha mai provato a fare: simulare in modo convincente un mondo, sin da quando si comincia a generare il mondo di gioco. L'obiettivo dato al giocatore è in realtà molto semplice: gestire un gruppo di nani e fargli costruire una fortezza per difendersi dai pericoli. Tra il dire e il fare c'è però una strabiliante quantità di sistemi di gioco, alcuni manifesti, altri nascosti, che creano un'esperienza unica e imprescindibile, come vedremo nella recensione di Dwarf Fortress , in realtà Slaves to Armok: God of Blood Chapter II: Dwarf Fortress, appena arrivato su Steam e itch.io in una versione rinnovata graficamente e con addirittura un tentativo di tutorial.

“Losing is fun”

Dwarf Fortress non vi prenderà per mano

A chi guardando le immagini venisse in mente Rimworld non si inganni, è Rimworld che ha provato a copiare Dwarf Fortress, riuscendoci oltretutto solo in parte. Sinceramente non ci proviamo neanche a descrivere tutto quello che può fare il gioco degli Adams, in sviluppo dal 2002 e reso disponibile al pubblico per la prima volta in versione alpha dal 2006, tanto è angosciante anche solo la prospettiva di provarci. Per farvi capire di cosa stiamo parlando ricorreremo a un meme. Nel 2012 fu pubblicato il libro: "Getting Started with Dwarf Fortress: Learn to play the most complex video game ever made" di Peter Tyson, lungo ben 248 pagine. I giocatori, divertiti dalla pretesa di spiegare le basi del gioco in così "poco" spazio, ne fecero subito un meme, allungando un pochino le dimensioni del volume.

Il manuale con le basi di Dwarf Fortress come viene immaginato dagli utenti

Sicuramente si tratta di un'esagerazione, ma che rende davvero bene come bisogna approcciarsi al gioco: con tanta umiltà e voglia di imparare. Qui viene in aiuto una delle novità della versione Steam / itch.io del gioco, ossia la presenza di un tutorial. Ora, realizzare un tutorial per Dwarf Fortress che sia capace di introdurre al suo gameplay è già di per sé un'impresa meritoria, quanto folle. D'altro canto è impossibile lanciare un titolo del genere tra le masse senza almeno provare a spiegarlo. Bay 12 Games ha scelto un approccio razionalmente ineccepibile: quello di fornire le informazioni necessarie per sopravvivere i primi cinque minuti, cosa non scontata come sembra (da cui il motto del gioco "Losing is fun"). Diciamo che da questo punto di vista il progetto è riuscito, ma non aspettatevi che delle scritte a schermo possano spiegarvi tutto. Vi serviranno, ma poi dovrete fare da soli, usando il cervello.