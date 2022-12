Pokémon Scarlatto e Violetto: evento Raid Teracristal con Tyranitar e Salamence annunciato

È stato annunciato il terzo Raid Teractistal di Pokémon Scarlatto e Violetto, che avrà come protagonisti Tyranitar e Salamence, a seconda della versione di gioco. Segnatevi data e orario sul calendario: sarà disponibile dalle 01:00 italiane di venerdì 9 dicembre fino alle 00:59 di lunedì 12 dicembre.

Gli allenatori di Pokémon Scarlatto incontreranno Tyranitar nei raid di livello 4 e 5, mentre quelli in possesso di Pokémon Scarlatto affronteranno Salamence. In entrambi i casi il teratipo dei Pokémon sarà casuale e non predeterminato. Parliamo di esemplari davvero forti e dunque vi consigliamo di approfittarne per catturarli e aggiungerli alla vostra squadra.

Inoltre di recente si è svolto l'evento Raid Teracristal di Charizard, che tra pochi giorni tornerà nuovamente online, nel caso ve lo siate perso.

Pokémon Scarlatto e Violetto, lo scontro in un raid Teracristal

Vi ricordiamo che per partecipare agli eventi Raid Teracristal, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. Inoltre, dovrete soddisfare le seguenti condizioni:

"Per incontrare i Pokémon che compariranno negli eventi Raid Teracristal sarà necessario aver scaricato le ultime News dal Poképortale. Le News dal Poképortale verranno scaricate automaticamente se la tua console Nintendo Switch è connessa a Internet."

"Puoi anche scaricare le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale. Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online."