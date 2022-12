GameStop: offerte del Calendario dell'Avvento del 5 dicembre 2022, con Steelrising e WRC Generations

Nuovo giorno, nuove promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop. Tra le offerte di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, troviamo il souls-like Steelrising e il gioco di corse su sterrato WRC Generations. E a proposito di racing game, sono disponibili in sconto anche due volanti Hori.

Potete accedere alle offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Di seguito abbiamo elencato tutte le offerte del 5 dicembre 2022, che includono giochi per console e volanti:

WRC Generations per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One a 29,98 euro

Steelrising per PS5 e Xbox Series X|S a 29,98 euro

V-Rally 4 per PS4 a 9,98 euro

Hunting Simulator 2 per PS4, Xbox Series X|S e One a 9,98 euro

Volante Hori - Racing Wheel Apex a 94,98 euro

Volante Hori - Racing Wheel Overdrive (compatibile con Xbox Series X|S) a 94,98 euro

WRC Generations

Vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop cambiano ogni giorno, quindi se siete interessati avete tempo fino alla mezzanotte per acquistare uno dei giochi sopracitati a prezzo scontato.

Che ne pensate delle promozioni lanciate da GameStop oggi?

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.