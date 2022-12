Pokémon Scarlatto e Violetto: arriva l'evento Raid Teracristal con Charizard teratipo Drago

Tra poche ore sarà disponibile un nuovo evento Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto che ha come protagonista Charizard con teratipo Drago.

Se volete aggiungere il Pokémon alla vostra collezione avete tempo dalle 01:00 di domani venerdì 2 dicembre 2022 fino alle 00:59 di lunedì 5 dicembre 2022. Se vi perderete quest'occasione, non temente, ci sarà il bis tra il 16 e il 18 dicembre.

Charizard con l'Emblema della Forza Assoluta apparirà nei Raid Teracristal di livello 7 con cristalli neri. Normalmente si tratta di un esemplare che non appare nella Regione di Paldea quindi si tratta di un'occasione unica. Tra l'altro come accennato in apertura ha il teratipo Drago, il che apre le porte a molte strategie differenti. A tal proposito date uno sguardo alla nostra guida con i rapporti di forza tra tipi di Pokémon Scarlatto e Violetto con tanto di pratiche tabelle.

Nintendo avvisa che il Charizard dell'evento utilizzerà delle mosse dalla "potenza devastante", per cui sarà difficile sconfiggerlo senza l'aiuto di amici e gli allenatori della community. Inoltre sul sito ufficiale viene specificato che questo esemplare speciale può essere catturato solo una volta per partita. In compenso sarà comunque possibile partecipare ai Raid Teracristal originati da cristalli neri e ricevere ricompense anche dopo averlo catturato.

I raid con cristalli neri appaiono nel mondo di gioco solo dopo aver completato determinati eventi dell'avventura principale. Detto questo, anche i giocatori che non li hanno completati possono prendervi parte unendosi ad altri utenti grazie al multiplayer.

Pokémon Scarlatto e Violetto

Vi ricordiamo che per partecipare agli eventi Raid Teracristal, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. Inoltre, dovrete soddisfare le seguenti condizioni:

"Per incontrare i Pokémon che compariranno negli eventi Raid Teracristal sarà necessario aver scaricato le ultime News dal Poképortale. Le News dal Poképortale verranno scaricate automaticamente se la tua console Nintendo Switch è connessa a Internet."

"Puoi anche scaricare le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale. Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online."