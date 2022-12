The Callisto Protocol è il gioco più atteso di dicembre 2022

Non ci sono molti dubbi al riguardo: il gioco più atteso di dicembre 2022 è The Callisto Protocol, sia per la redazione sia per i lettori del sito.

L'ultimo mese dell'anno non è solitamente foriero di novità, visto che la strategia comune, nel mercato dei videogiochi, è concentrare le uscite nel periodo autunnale, in modo da sfruttare anche il momento di massima espansione degli acquisti solitamente posizionato verso novembre, in corrispondenza del Black Friday. Tuttavia, tra nuove dinamiche del mercato e ritardi vari, capita spesso che questa regola non venga seguita alla lettera, e fortunatamente anche per dicembre 2022 è andata così, visto che troviamo alcune uscite di grande importanza, in senso assoluto. In questo caso, entrambi i sondaggi sul gioco più atteso di dicembre 2022 hanno dato il medesimo risultato per quanto riguarda la prima posizione: The Callisto Protocol sembra proprio dominare le aspettative tra redazione e pubblico. Non è propriamente un titolo che ricalca lo spirito natalizio, va detto, ma questo non ha mai importato granché al popolo videogiocante, dunque ben venga lo smembramento assortito di aberrazione ultraterrene spaziali. D'altra parte, anche la tradizione dei "christmas special" si è ormai persa nel tempo, dunque le questioni sono più che mai scollegate l'una dall'altra. In ogni caso si tratta di un mese straordinariamente ricco se si guarda allo standard classico di dicembre, con l'arrivo di diversi giochi tripla A anche di notevole sostanza. Oltre al suddetto The Callisto Protocol ricordiamo anche Need for Speed: Unbound, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion e Marvel's Midnight Suns, tanto per citarne alcuni che bastano a far capire come la fine del 2022 sia alquanto piena di nuove uscite.

Il più atteso dalla redazione The Callisto Protocol, una scena del gioco Il sondaggio interno alla redazione, a dire il vero, ha visto un duello combattuto fino all'ultimo, con la vittoria di The Callisto Protocol che è arrivata con lo scarto di un solo punto. Alla fine, la curiosità per l'erede spirituale di Dead Space da parte di Glen Schofield e del suo nuovo team Striking Distance ha comunque avuto la meglio, nonostante l'uscita piuttosto vicina dello stesso Dead Space, remake diretto dell'originale, gli abbia probabilmente un po' rotto le uova nel paniere. In ogni caso, il fatto che si tratti di una nuova proprietà intellettuale può donargli anche una marcia in più, slegandolo da aspettative e dandogli una maggiore libertà creativa, anche se i collegamenti sono ben evidenti. Non vediamo dunque l'ora di calarci negli oscuri meandri della prigione Black Iron su Callisto, per affrontare una bella dose di mostruosità raccapriccianti in questo grande rilancio dell'orrore cosmico moderno. In seconda posizione, ma con uno stacco minimo al fotofinish, troviamo The Witcher 3: Wild Hunt. Ovviamente non si tratta di un gioco nuovo, ma del rilancio generale dell'originale CD Projekt RED grazie all'uscita degli aggiornamenti tecnici appositamente sviluppati per sfruttare al meglio gli hardware di PS5 e Xbox Series X|S. The Witcher 3: Wild Hunt sta per tornare in versione next gen Per chi possiede già la versione originale, e saranno in molti, l'aggiornamento è gratuito, dunque si tratta di un evento che coinvolge potenzialmente una grande quantità di persone. Il valore del gioco è indiscutibile e ben noto, con questa nuova veste grafica che punta a renderlo ancora migliore viene ulteriormente arricchito e pronto a tornare in auge nelle prossime settimane. Terza posizione forse un po' a sorpresa per Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, la riedizione dell'originale uscito su PSP che sarà finalmente giocabile anche su PC e console domestiche, dando finalmente modo a molti di conoscere diversi retroscena e antefatti sulla storia di Final Fantasy VII.