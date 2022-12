Willow: La serie, l'analisi dei primi due episodi

Non stupisce, quindi, che Disney+ e Lucasfilm abbiano riesumato Willow per dargli un seguito serializzato. Un seguito che comincia questa settimana e proseguirà per una stagione in sei episodi, riportando il fantasy in TV proprio ora che siamo orfani di House of the Dragon e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Analizzando i primi due episodi di Willow: La serie vi diremo se la stagione è partita col piede giusto.

Stucchevole, mal recitato e montato peggio, il Willow del 1988, diretto da Ron Howard, non era esattamente un filmone, e infatti floppò miseramente al botteghino. Divenne un cult solo negli anni a seguire, perché possedeva qualcosa che molti altri film non avevano: un gran cuore. E pure la firma di George Lucas, che lo aveva immaginato mentre girava il primissimo Star Wars. Infatti le similitudini tra le due opere sono così tante che i fan a un certo punto avevano cominciato a credere che fossero ambientati nello stesso universo e che la magia non fosse altro che la Forza. Pure Lucasfilm , a un certo punto, sembrò accreditare questa leggenda metropolitana, che rimane praticamente a discrezione dello spettatore.

Facce nuove

Willow: La serie, Joanne Whalley torna nei panni di Sorsha

La nuova serie comincia con un riassunto delle puntate precedenti, o meglio del film precedente, narrato da Sorsha in persona, che torna ad essere interpretata proprio da Joanne Whalley: vi diciamo subito che la serie TV caratterizza molto meglio questo personaggio che nel film dell'88 aveva ricevuto un trattamento abbastanza pietoso, passando da feroce guerriera a vittima del fascino di Val Kilmer nel giro di pochi minuti. Scopriamo inoltre che Lucasfilm ha completamente ignorato quanto raccontato nella trilogia di romanzi - firmati in tandem da George Lucas e Chris Claremont - che proseguì la storia del film tra il 1995 e il 2000, quindi se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria vi basterà riguardare solo Willow.

La serie TV, infatti, è tutta incentrata su una nuova generazione di protagonisti che danno alla vicenda un sapore young adult molto azzeccato. Dicevamo prima che il film del 1988 era un'opera genuina, senza retoriche o enormi pretese, che voleva essere soprattutto una favola avventurosa, e Willow: La serie mantiene la stessa vivace genuinità.

La varietà dei personaggi coinvolti, però, arricchisce l'intreccio fin dai primissimi minuti, e in modo tutt'altro che banale. Il principe Airk, per esempio, non è solo un vanesio rubacuori come potrebbe sembrare all'inizio, ma abbiamo poco tempo per conoscerlo meglio perché a mettere in moto la nuova avventura è proprio il suo rapimento. Per salvarlo bisogna trovare il leggendario stregone Willow, che aveva profetizzato la fine del regno molti anni prima, e la serie ci spiega attraverso alcuni flashback ben piazzati cos'è accaduto tra lui e la regina Sorsha, mentre alimenta il mistero sul destino di Madmartigan, lo scapestrato guerriero interpretato da Val Kilmer nel primo film.

In cerca di Willow parte la focosa principessa Kit, che speriamo maturi nel corso degli episodi perché ci è sembrato il punto più debole della serie: un personaggio ribelle, e va bene, ma assolutamente insopportabile da un punto di vista caratteriale. La giovane Ruby Cruz ci è sembrata azzeccata per la parte, soprattutto per la sua alchimia con Erin Kellyman, l'attrice che interpreta la sua stoica guardia del corpo, e amante, Jade. Apriamo una parentesi: la serie tratteggia fin dal primo episodio, e senza troppe ambiguità, l'amore tra le due, con una naturalezza e una normalità esemplari. Chiusa parentesi.

Willow: La serie, i protagonisti in una scena

Ad accompagnare Kit nella sua quest ci sono altri due personaggi più sorprendenti. Amar Chadha-Patel è Boorman, un fortissimo e irriverente manigoldo che sembra avere un importante e misterioso trascorso con Sorsha e Madmartigan, e che è diventato quasi subito il nostro personaggio preferito: è chiaro che è stato scritto come una via di mezzo tra Madmartigan stesso e Han Solo, che poi era lo stampo originale del personaggio di Val Kilmer. Boorman aggiunge al party una sana dose di ironia, mai forzata e sempre puntuale, insieme alle impacciate sparate di Graydon, il principe che dovrebbe sposare Kit. Forse ricorderete Tony Revolori per aver interpretato Flash Thompson nei nuovi film di Spider-Man; qui il suo personaggio funziona perché ci si aspetterebbe uno spaccone vanaglorioso, quando in realtà ha un ruolo e un carattere tutt'altro che scontati, vedere per credere.

A completare la banda c'è Ellie Bamber nel ruolo di Brunhilde, la miglior cuoca di Tir Asleen, che parte all'avventura per amore di Airk. La sua vera identità, tuttavia, è abbastanza ovvia, e Willow: La serie ha un altro merito, cioè quello di non tirare troppo per le lunghe misteri e sottotrame. I primi si sono già risolti nell'arco dei due episodi pilota: ai titoli di coda del secondo abbiamo già scoperto chi è veramente Brunhilde, cosa ha diviso Willow e Sorsha, chi è lo scudiero che è tornato dalla missione di Madmartigan senza il suo re.