Chainsaw Man: il cosplay di Makima realizzato da rakukoo imita l'anime

La Stagione 1 di Chainsaw Man su Crunchyroll sta ottenendo un grandissimo successo, confermando le elevate aspettative dei fan e attirando tanti nuovi spettatori che non conoscevano ancora l'opera di Tatsuki Fujimoto. La messa in onda dell'anime per forza di cose ha un certo ascendente anche sul panorama dei cosplayer, che in queste settimane non perdono l'occasione per interpretare i Devil Hunter. Uno dei più gettonati è ovviamente l'indecifrabile Makima, che torna sulle nostre pagine grazie al cosplay di rakukoo.

Makima è uno dei personaggi centrali delle vicende di Chainsaw Man e stando a quanto visto in questi primi episodi dell'anime è caratterizzata solo all'apparenza da un carattere gentile e accomodante, che maschera una personalità enigmatica e misteriosa. Sembrerebbe particolarmente interessata a Denji, il protagonista, data la sua unica natura di ibrido metà umano e metà diavolo, che trova particolarmente affascinante.

Il cosplay realizzato da rakukoo imita una scena dell'anime. O meglio, una particolare sequenza dell'opening in cui Makima è in posa mentre esegue il gesto dell'inquadratura. Il cosplay appare praticamente perfetto, dal costume e la parrucca alle lenti a contatto che rappresentano fedelmente le peculiari iridi ad anello del personaggio. Sul profilo Instagram della modella cinese inoltre è possibile ammirare tanti altri cosplay di Makima perfettamente realizzati.

Che ne pensate del cosplay di Makima di rakukoo? Vi è piaciuto o pensate di aver visto interpretazioni migliori? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.