Overwatch 2: Blizzard svela le novità della Stagione 2, da Ramattra alle modifiche del bilanciamento

Con un lungo post sul sito ufficiale di Overwatch 2, gli sviluppatori di Blizzard hanno riepilogato e spiegato nel dettaglio le novità in arrivo nella Stagione 2, tra cui l'eroe Ramattra, la mappa Shambali e l'evento Battaglia per l'Olimpo, con un sguardo anche a cosa possono aspettarsi i giocatori in futuro e modifiche al bilanciamento dei personaggi.

Ramattra è stato di recente protagonista di un gameplay trailer che ne ha presentato le abilità. Si tratta di un personaggio particolare, dato che "in linea con i suoi obiettivi rivoluzionari, Ramattra è il primo Tank che può cambiare completamente forma come parte delle sue abilità principali, cambiando le sue abilità e il suo stile di gioco da un momento all'altro."

Ramattra arriverà assieme a Monstero Shambali, una mappa trasporto, in cui i giocatori si daranno battaglia in un santuario Omnic nel Nepal, che una volta è stata la casa di Zenyatta e Ramattra. Si aggiorna anche la rotazione delle mappe: dentro Rialto, Blizzard World, Oasi e Nepal, fuori invece Hollywood e Osservatorio: Gibilterra.

Il tema della Stagione 2 di Overwatch 2 è la mitologia greca, da cui si ispira la nuova skin mitica Junker Zeus vista nell'ultimo trailer, che sarà la ricompensa massima del Pass Battaglia Premium. Non si tratta dell'unica skin, dato che i giocatori potranno ottenere anche il leggendario Ramattra Poseidone e la leggendaria Pharah Ade, che saranno protagonisti dell'evento Battaglia per l'Olimpo, che si svolgerà dal 5 al 19 gennaio 2023.

A tal proposito, Blizzard afferma che nella Stagione 2 torneranno anche gli eventi Magico Inverno e Celebrazione della Luna. Ognuno avrà in palio una skin, che sarà possibile ottenere semplicemente giocando e completando le sfide proposte. Tra le ricompense ci sono il modello epico Brigitte Regina dei Ghiacci, il modello leggendario Mercy Vittoria Alata, e il modello leggendario Echo Kkachi.

Nella Stagione 2 di Overwatch verranno inoltre introdotte nuove sfide, le Sfide Eroe di Recupero, per fare in modo che i giocatori possano ottenere i nuovi eroi che non hanno ancora sbloccato. Ad esempio, chi inizia a giocare ora potrà sbloccare Kiriko (eroe della Stagione 1), selezionando la Sfida per l'eroe che vogliono sbloccare, che li manderà prima nella Zona d'addestramento per fare pratica con le sue abilità, e poi li sfiderà a vincere partite in Overwatch.

Per quanto riguarda le modifiche al bilanciamento, gli sviluppatori apporteranno dei cambiamenti a Sojourn, che attualmente sta dominando nei livelli più alti del competitivo. In particolare si concentreranno sulla letalità del suo Fucile a Rotaia a distanza, per incoraggiare i giocatori a fare buon uso dell'alta mobilità di Sojourn, per accorciare la distanza e rendere il tasto destro del mouse più potente.

Anche Doomfist riceverà dei cambiamenti significativi per supportare meglio il suo ruolo di Tank. I giocatori inoltre possono anche aspettarsi delle modifiche per Ana, Bastion, Regina dei Junker, Kiriko, Mercy e Symmetra quando uscirà l'aggiornamento che darà il via alla Stagione 2, fissato per il 6 dicembre.