Overwatch 2: il gameplay trailer di Ramattra mostra le abilità del nuovo eroe Omnic

Come promesso, pochi minuti fa Blizzard ha pubblicato il gameplay trailer di Ramattra, il nuovo eroe Omnic di classe Tank che entrerà nei ranghi di Overwatch 2 con l'inizio della Stagione 2, fissato per il 6 dicembre 2022.

Ramattra è un tank piuttosto particolare se confrontato agli altri attualmente disponibili in Overwatch 2. Dispone infatti di due forme differenti, Forma Omnic e Forma Nemesi. La prima è più votata alla difesa, con Ramattra che può schierare in campo delle barriere che difendono i compagni di squadra e creare campi di forza che attirano e rallentano gli avversari.

La Forma Nemesi invece è votata maggiormente all'attacco, con l'Omnic che diventa più resistente e può sparare delle onde d'urto dalle mani che oltrepassano le barriere (come quella di Reinhardt nel video). La sua Ultimate invece genera un campo di forza intorno a lui che danneggia tutti gli avversari al suo interno nel tempo.

Ramattra sarà il 36esimo eroe di Overwatch 2. Stando ai dettagli rivelati dal trailer delle sue origini è un Omnic creato appositamente per guidare in guerra i suoi simili, ma in realtà desiderava la pace e l'armonia tra umani e macchine. Tuttavia rinuncerà a questo sogno e decide di muovere guerra agli umani formando il Settore Zero e diventandone il leader, causando una profonda crisi diversi anni prima degli eventi di Overwatch 1 e 2.

Che ne pensate del nuovo Tank di Overwatch 2? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.