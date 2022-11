Overwatch 2: eroe Ramattra svelato, vediamo i primi dettagli sul personaggio

Blizzard ha svelato il nuovo eroe di Overwatch 2: si tratta del tank Omnic Ramattra. L'annuncio è arrivato, come già sapevamo, durante le finali della Overwatch League 2022. Ramattra è il leader del gruppo Omnic Null Sector, un gruppo di robot che combatte per la liberazione contro l'umanità nel mondo di Overwatch. Sarà disponibile dal 6 dicembre 2022.

Nel video delle origini dell'eroe che potete vedere poco sotto, Ramattra spiega di essere stato creato per "condurre gli Omnic in guerra", ma in realtà desiderava vivere in pace e armonia sia con gli Omnic che con l'umanità. Dopo aver tentato di coesistere, Ramattra rinuncia infine al suo speranzoso desiderio e inizia a muovere guerra agli umani e a formare il Settore Nullo. I fan potrebbero riconoscerlo anche dagli archivi di Storm Rising, dove vediamo Doomfist parlare con Ramattra della possibilità di lavorare insieme per raggiungere i loro obiettivi.

Ramattra sarà il 36° eroe a essere aggiunto al roster del gioco. A differenza di altri tank, Ramattra non avrà uno stile di gioco tradizionale, ma avrà due forme che cambieranno il modo di giocare. La forma Omnic fornirà capacità difensive a sostegno della squadra, mentre la forma Nemesis vi permetterà di andare all'attacco, abbattendo i nemici e infliggendo più danni.

Non abbiamo ancora filmati di gameplay di Ramattra, ma dovremmo ricevere presto nuove informazioni a riguardo. Questo sarà il quarto nuovo eroe aggiunto a Overwatch 2 dalla sua uscita.

Vi ricordiamo anche che Blizzard sta chiedendo ai giocatori cosa ne pensano delle microtransazioni.