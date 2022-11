Final Fantasy 16 avrà il Nuovo Gioco+ e vari livelli di difficoltà: gli autori svelano dettagli

Nuove interviste dedicate a Final Fantasy 16 sono in circolazione e in particolar modo ora abbiamo la possibilità di scoprire qualche nuovo dettaglio sul gioco di ruolo d'azione grazie a un'intervista pubblicata dal sito giapponese 4Gamer. Final Fantasy 16 avrà una modalità Nuovo Gioco+ e vari livelli di difficoltà.

L'informazione è stata condivisa da Hiroshi Takai - director di Final Fantasy 16 - e tradotta dal giapponese all'inglese dall'utente Twitter @Genki_JPN. Secondo quanto riportato, questa modalità Nuovo Gioco+ permetterà di giocare di nuovo al JRPG d'azione mantenendo tutti i propri equipaggiamenti, le abilità, i livelli e avendo accesso anche a nemici più forti.

Si tratta di una novità molto interessante che prende ispirazione dai giochi di ruolo d'azione più moderni e in un certo senso dimostra come Final Fantasy 16 si allontani dal JRPG classico (se per caso ancora ci fossero dubbi a riguardo).

Per quanto riguarda i livelli di difficoltà di Final Fantasy 16, il team di sviluppo ha realizzato - come in parte già sapevamo - una modalità "Storia" che aiuterà i giocatori meno abituati ai giochi d'azione e secondo quanto indicato dovrebbe attivare combo e mosse speciali in modo automatico. Ci sarà poi una difficoltà "Azione" che non sarà troppo facile ma non sarà nemmeno particolarmente complessa e infine una modalità per i giocatori più esperti, sulla quale però non ci sono dettagli specifici.

L'idea quindi è che Final Fantasy 16 dovrebbe proporre livelli difficoltà adatti a ogni tipo di giocatore: dovremo attendere di poterlo provare con mano per capire quanto effettivamente il gioco sia difficile. In altre intervista, è stato inoltre svelato che il gioco avrà tante storie secondarie che esploreranno lore e personaggi.