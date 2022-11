Octopath Traveler II, le novità dell'ultimo trailer visto in anteprima

In questa anteprima di Octopath Traveler II vi spiegheremo chi sono Partitio e Osvald e come sono cambiati i combattimenti e l'esplorazione rispetto al primo Octopath Traveler .

Partitio e Osvald

In Octopath Traveler II uno dei protagonisti si chiama Partitio e pure lui vuole sconfiggere la povertà

Come vi abbiamo anticipato, il nuovo trailer punta i riflettori su due personaggi in particolare. Vi ricordiamo che la nuova avventura è completamente slegata dalla precedente: si svolge nel mondo di Solistia, formato da due continenti e dall'immenso oceano nel mezzo. Nel continente ovest troviamo le Wildlands, una regione desertica su cui si erge il vulcano Fiatsuro che però gli abitanti sono riusciti a colonizzare e coltivare, soprattutto grazie alla presenza di preziosi minerali, come l'argento, che ha permesso ai mercanti Papp e Roque di fondare la cittadina di Oresrush.

Papp, nella fattispecie, è il padre di Partitio Yellowil, uno dei protagonisti della storia, cui ha insegnato l'arte del commercio. A quanto pare succederà qualcosa che spingerà Partitio a lasciare Oresrush e a viaggiare per il mondo "per sconfiggere la povertà". Sapete benissimo che stiamo pensando a una battuta sulla politica italiana che non faremo, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa.

La storia di Partitio sembrerebbe essere quella più scanzonata, che richiama le disavventure di Tressa in Octopath Traveler, anche perché a un certo punto si ritroverà ad essere pedinato da Ori, una giornalista del Delsta Times in cerca di scoop. Partitio è un mercante, dunque le sue Azioni viaggio hanno a che fare coi soldi: come forse sapete già, in Octopath Traveler ci sarà un ciclo giorno/notte che conferirà a ogni personaggio due Azioni viaggio distinte. Di giorno, Partitio potrà usare Purchase e comprare dai PNG oggetti preziosi e molto rari. Di notte, invece, avrà a disposizione Hire, e potrà assumere certi PNG per poi chiamarli in combattimento. In base al PNG assunto, Partitio beneficerà di uno specifico bonus grazie al talento Business Partners che, per esempio, gli permette di comprare a meno o vendere a un prezzo maggiorato nei negozi.

Come ogni personaggio di Octopath Traveler II, anche Partitio possiede un Potere latente. Questa è una novità del sequel: in pratica, ogni volta che subiamo danni o infliggiamo lo stato di Dominio ai nemici, si carica l'indicatore di una specie di super mossa. Quella di Partitio si chiama Hoot and Holler e permette di rigenerare i Punti Potere di un compagno di squadra sul momento oppure non appena li avrà esauriti, garantendogli così un maggior numero di azioni.

L'Azione viaggio notturna di Partitio permette di reclutare i PNG di Octopath Traveler II

I Poteri latenti non sono, quindi, attacchi speciali a senso unico che infliggono danni e basta, ma abilità che possono rovesciare le sorti della battaglia se usate con accortezza e strategia. Nel nuovo trailer, per esempio, abbiamo scoperto che il Potere latente di Agnea, All Together Now, le permette di estendere i benefici di un incantesimo a tutto il gruppo, mentre quello di Osvald, Concentrate Spells, trasforma un incantesimo da bersaglio multiplo a singolo, amplificandone però la potenza.

Osvald V. Vanstein, del resto, è uno studioso, e la sua storia sembra decisamente interessante dato che inizia nelle gelide Winterlands, e per la precisione nella prigione di Frigit Isle, dov'è stato rinchiuso per aver assassinato la moglie e la figlia. Con l'aiuto di un detenuto di nome Emerald, Osvald evaderà per cercare l'uomo che parrebbe essere il vero colpevole, e cioè un collega di nome Harvey ossessionato dalle sue ricerche sulla magia proibita.

Il Potere latente è una nuova funzionalità del sistema di combattimento di Octopath Traveler II

Le Azioni viaggio di Osvald si chiamano Scrutinize e Mug. La prima gli permette di carpire delle informazioni dai PNG ma, come nel primo gioco, bisogna stare attenti alla percentuale di successo, cercando di incrementarla per non perdere reputazione in città. Mug, invece, permette di sfidare i PNG in combattimento e di ricevere ottime ricompense in caso di vittoria. Il talento caratteristico di Osvald si chiama Study Foe e gli consente di rivelare uno dei punti deboli del nemico all'inizio della battaglia.

Abbiamo poi scoperto qualcosa di più sui cosiddetti Crossed Path, cioè la risposta di Square Enix a chi ha giustamente criticato la narrative disgiunta nel primo episodio. In realtà, non sembra proprio la soluzione che avevamo in mente - incrociare le otto storie in modo organico e sensato - ma è sicuramente un passo avanti: in pratica, ci sarà una sottotrama importante per ogni coppia di personaggi che coinvolgerà entrambi. Nel caso di Osvald e Partitio, i due si imbatteranno in un uomo ferito che si scoprirà essere un vecchio amico di Osvald e un astronomo. Non sappiamo ancora se ci saranno delle ricompense alla fine dei Crossed Path, ma abbiamo il sospetto che potrebbero sbloccare le classi aggiuntive.