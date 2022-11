Sonic Frontiers: il direttore del suono e compositore dice la propria sui leak

Sonic Frontiers non uscirà prima della prossima settimana, ma sembra che molti siano già riusciti a mettere le mani su una copia del gioco. Sappiamo infatti, come vi abbiamo già riportato, che sono in circolazione degli spoiler sul gioco. Ovviamente i creatori non sono contenti e il direttore del suono - Tomoya Ohtani - ha detto la propria.

Gli spoiler non si limitano infatti solo alla storia e al gameplay. Sembra che alcuni individui stiano andando oltre, facendo trapelare brani musicali del nuovo gioco. Anche per questo motivo, supponiamo, il veterano di Sega e direttore del suono di Sonic Frontiers, Tomoya Ohtani, si è sentito in dovere di dire la propria.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Ohtani ha scritto le seguenti parole, in traduzione: "Vi prego di non diffondere i brani inediti di Sonic Frontiers e di non rovinare il gioco a tutti, mi rattrista vedere persone che rovinano l'esperienza di altri". Il messaggio è chiuso con una emoticon di una faccina che piange.

Tomoya Ohtani ha già detto che sei compositori e due arrangiatori hanno lavorato insieme a lui alla colonna sonora di Sonic Frontiers e che il gioco conterrà oltre 150 brani. La componente sonora del gioco pare quindi essere massiccia e, anche se di solito gli spoiler vertono di più sulla trama e su novità di gameplay non mostrate, sarebbe un peccato scoprire certe tracce in anticipo.

Sonic Frontiers non è l'unico gioco circolato in anticipo. Ci sono infatti in giro spoiler anche su God of War Ragnarok.