God of War Ragnarok: numero di trofei e rarità svelati, nessuno è legato al livello di difficoltà

Come ogni gioco PlayStation, anche God of War Ragnarok includerà una serie di trofei. Ora, tramite PlayStation Game Size abbiamo modo di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo su questi ultimi, fortunatamente senza alcun tipo di spoiler. Precisamente, scopriamo che in totale vi sono 36 trofei e nessuno di questi è legato ai livelli di difficoltà.

Secondo quanto indicato da PlayStation Game Size tramite Twitter e come potete vedere voi stessi poco sotto, God of War Ragnarok includerà 36 trofei divisi in 16 trofei Bronzo, 15Argento, 4 Oro e ovviamente un trofeo Platino finale che si otterrà come sempre allo sblocco di tutti gli altri.

Come detto, la parte più interessante per alcuni giocatori potrebbe essere il fatto che non ci sono trofei legati al livello di difficoltà. Questo significa che è possibile giocare anche al livello più basso e ottenere il Platino. In altri termini, è anche possibile giocare una sola volta per completare l'avventura al 100%. I livelli di difficoltà sono ben cinque questa volta, uno in più rispetto al precedente capitolo, quindi tutti potranno giocare trovando l'esatto livello di sfida che più preferiscono.

Facciamo però un rapido confronto con il precedente God of War, ovvero il capitolo del 2018. Il numero di trofei, in tal caso, era 37, ovvero uno in più rispetto al nuovo gioco. La divisione, invece, era la seguente: 5 Oro, 9 Argento e 22 Bronzo.

La più grossa differenza è quindi da ritrovare nel numero di trofei Argento e Bronzo. God of War Ragnarok ha più trofei Argento: nel capitolo del 2018, gli Argento erano legati soprattutto a collezionabili come i corvi di Odino, il potenziamento massimo della vita e dell'ira di Kratos e il completamento di missioni secondarie. Ammesso che i trofei siano strutturati in modo simile, potremmo avere più trofei legati ad attivata secondarie che richiedono molto tempo.

Voi cosa ne pensate dei trofei di God of War Ragnarok? Vi fa piacere che non ve ne siano legati ai livelli di difficoltà?

