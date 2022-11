Resident Evil Re:Verse, la recensione del multiplayer competitivo per i possessori di Village

Da quant'è che aspettavamo l'uscita di Resident Evil Re:Verse? L'esperienza multiplayer competitiva che Capcom ha promesso ai possessori di Village sarebbe dovuta arrivare in concomitanza con l'ultimo capitolo della serie, ma per un motivo o per l'altro il lancio è stato rinviato: non un buon segno per un progetto del genere, che avrebbe potuto approfittare dell'ottimo esordio del gioco per costruirsi una solida base d'utenza.

Ci sono poi le Creature , in cui ci trasformeremo quando veniamo atterrati e che cambiano in base al numero di capsule virali raccolte fino a quel momento: dal patetico Micromorfo obeso all'Hunter y e a Jack Baker, arrivando infine a Nemesis e al Super Tyrant: veri e propri mostri inarrestabili, con cui potremo infliggere parecchi danni prima del successivo respawn.

In genere quando un gioco viene rinviato è perché gli sviluppatori ritengono non sia ancora pronto per il lancio, tanto in termini tecnici quanto sul fronte dei contenuti. Si guadagna dunque un po' di tempo al fine di introdurre qualcos'altro nel pacchetto, arricchendolo per arrivare all'appuntamento con il pubblico nella forma migliore possibile. Proprio quello che non è successo con Resident Evil Re:Verse, che si presenta con un'unica modalità e due mappe .

Gameplay: pochi acuti, tanta approssimazione

Resident Evil Re:Verse, due Jack Baker che combattono

L'unica modalità disponibile in Resident Evil Re:Verse, come detto, è un tutti-contro-tutti per sei giocatori in cui vince chi totalizza il maggior numero di punti da eliminazioni. Potremo scegliere il nostro personaggio umano ed eventualmente dotarlo di potenziamenti sbloccabili tramite la valuta che si ottiene al termine di ogni partita, quindi lanciarci nell'azione e provare a far fuori gli altri utenti secondo meccaniche piuttosto tradizionali, anche se il fuoco è inibito fintanto che non si attivi la mira.

La variazione sul tema, invero interessante, riguarda la trasformazione degli Umani in Creature quando si viene atterrati: dopo aver assunto la forma di un mutante, potremo continuare a girare per la mappa e attaccare gli altri giocatori nel tentativo di racimolare qualche altro punto prima dell'atterramento definitivo che porta al respawn. Ad aggiungere un minimo di spessore a queste meccaniche troveremo munizioni extra, piantine per il ripristino della salute e armi speciali monouso.

Resident Evil Re:Verse, Chris spara a un Nemesis dalla distanza

Purtroppo in termini di gunplay abbiamo trovato Re:Verse davvero inconsistente e approssimativo, incapace di rendere bene gli impatti e dunque inevitabilmente scivoloso tanto negli scontri a fuoco (anche per via di hitbox non proprio perfette) quanto negli attacchi corpo a corpo. Il sistema di controllo, peraltro, presenta di default un'eccessiva sensibilità degli stick che rende arduo prendere bene la mira e che bisogna regolare.

Attorno a questo impianto così semplicistico troviamo un'inaspettata cornice di microtransazioni e un altrettanto inaspettato Premium Pass per l'ottenimento di ricompense extra, per lo più di stampo cosmetico anche se, come detto, non mancano alcuni potenziamenti per i personaggi che possono fare la differenza nel corso della partita.