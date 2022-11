Fable: Matt Booty di Xbox aggiorna sui progressi, è "molto incoraggiante"

In una nuova intervista rilasciata al podcast "Friends Per Second" di Skill Up, il capo di Xbox Game Studios Matt Booty ha parlato del lavoro di Playground su Fable e ha detto che ciò che ha visto del gioco è stato "molto incoraggiante".

"Playground produce giochi di corse, ma se decostruiamo un po' questo concetto, penso che la cosa che Playground fa sia un'alta artigianalità, un'alta qualità, un'alta attenzione ai dettagli. Avevano una passione particolare per l'IP e credo che abbiano anche dimostrato di aver capito qual è il cuore e l'anima di Fable e come possono portarlo avanti per la sensibilità di oggi. [Sanno come] realizzare una versione moderna di Fable."

Poi continua affermando: "Ci sono cose che vorrei poter condividere e mostrare, perché alcune delle cose che ho visto sono molto incoraggianti. A volte c'è il rischio che il team che si occupa di giochi di ruolo non faccia un gioco di corse o viceversa. Non si vuole che il team degli sparatutto faccia un gioco di costruzioni per bambini. Si possono creare problemi."

"Ma [Playground ha] una grande base tecnologica, ha una passione per l'IP e ha dimostrato un grande impegno per l'artigianato e la qualità. [...] Durante le prime analisi, ho ammesso un po' di scetticismo, dicendo: "Mi sembra che stiamo andando un po' a tentoni", ma da allora hanno messo a tacere i dubbi. Non vedo l'ora che tutti lo vedano".

Inoltre, secondo un report di Jason Schreier di Bloomberg, Eidos Montreal sta aiutando Playground Games nello sviluppo di Fable.