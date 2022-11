Eidos Montreal lavora a un nuovo Deus Ex, Fable e un'IP inedita, dice Jason Schreier

Stando alle informazioni condivise da Jason Schreier, Eidos Montreal sta lavorando a molteplici progetti di grande spessore. Nello specifico secondo il giornalista di Bloomberg, lo studio, recentemente acquisito da Embracer Group, ha in cantiere una nuova IP e un nuovo gioco del celebre franchise di Deus Ex. Pare inoltre che Eidos Montreal stia collaborando con Xbox per il co-sviluppo di vari progetti, incluso Fable.

Le informazioni sono arrivate assieme alla soffiata sulla chiusura dello studio Onoma, precedentemente conosciuto come Square Enix Montreal. Secondo Schreier, parte dello staff verrà ricollocato proprio presso gli uffici di Eidos Montreal, che ha in cantiere vari progetti, come detto precedentemente.

Tra questi, secondo le fonti di Schreier, c'è un nuovo gioco di Deux Ex, attualmente in una fase embrionale dello sviluppo, e una nuova IP, recentemente ridimensionata. Pare inoltre che Eidos stia collaborando con Microsoft per co-sviluppare vari progetti degli Xbox Studios. Tra questi c'è anche un Fable, ma non è chiaro se si tratti del nuovo gioco di Playground Games o di un progetto differente.

Sempre secondo le fonti, lo studio di Embracer Group era al lavoro anche su un gioco basato sulla serie Netflix Stranger Things, ma pare sia stato cancellato.

Raccomandiamo di prendere con le pinze queste indiscrezioni in quanto senza conferma ufficiale. Detto questo la soffiata sulla chiusura di Onoma si è dimostrata azzeccata, dato che successivamente è stata confermata da un portavoce di Embracer Group, quindi anche le altre informazioni potrebbero rivelarsi corrette.

Per il momento non sono noti i dettagli sui nuovi progetti di Eidos Montreal, perlomeno in via ufficiale. Ad agosto il giornalista Jeff Grubb aveva dichiarato che lo studio sta lavorando a un nuovo e ambizioso gioco di Deus Ex che mira a essere "ciò che Cyberpunk 2077 non è stato".