Wild Hearts: EA ha grandi aspettative, "il genere monster hunter è esploso"

Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts, ha dichiarato che la compagnia ha grandi aspettative per Wild Hearts, l'action game alla Monster Hunter realizzato dal team Omega Force di Koei Tecmo. A suo avviso il progetto non solo è promettente, ma potrebbe anche penetrare facilmente nel mercato dato che il genere degli hunting game a suo avviso è praticamente esploso negli ultimi anni.

"È iniziato con quella che sembrava un'idea piuttosto piccola per noi internamente, e ogni volta che abbiamo visto il prodotto siamo rimasti stupiti e ipnotizzati da ciò che svano facendo (Omega Force)", ha detto il CEO di EA durante un meeting con gli azionisti.

"Il genere monster hunter è relativamente nuovo. È esploso. È maturo per l'innovazione, la creatività e l'espansione, e quello che vediamo fare al team di sviluppo sono tutte cose che la community chiede dal genere."

Wilson inoltre ha aggiunto che finora il responso dei giocatori nei confronti di Wild Hearts è stato decisamente positivo e che potrebbe rivelarsi un'opportunità interessante per EA, Koei Tecmo e la community in generale.

"E la risposta finora è stata davvero molto forte. E quindi non vorrei sbilanciarmi, ma l'ho visto e penso che sia incredibile, i giocatori lo hanno visto e pensano sia incredibile [...] Quanto può essere grande? Non lo sappiamo ancora, ma penso che potrebbe diventare un opportunità interessante per noi, per il team di sviluppo e la community in generale."

Al contrario di quanto detto da Wilson, il genere degli "hunting game" non è poi così "relativamente nuovo", considerando che il primo capitolo di Monster Hunter, che fondamentalmente rappresenta il genere, è uscito nell'ormai lontano 2005.

Possiamo concordare invece quando afferma che il "genere è esploso", dato che la serie ha iniziato a macinare numeri di vendita impressionanti con Monster Hunter World (uscito nel 2018) che ha venduto oltre 18 milioni di copie nel mondo e attualmente è il gioco di maggior successo di Capcom. Del resto gli hunting game incarnano molte caratteristiche che nell'ultima decade sono diventate sempre più apprezzate dai giocatori, come il focus sul multiplayer cooperativo e un ricco supporto post-lancio che mantiene incollata la community al brand tra un'uscita e l'altra.

Difficile dire se Wild Hearts, che vi ricordiamo sarà disponibile dal 17 febbraio per PS5, Xbox Series X|S e PC, riuscirà a fare breccia nel mercato come la serie Capcom, ma quanto visto finora è sicuramente promettente, come spiegato anche nel nostro provato dell'hunting game di EA e Koei Tecmo.