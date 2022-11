FromSoftware punta a diventare l'editore dei propri giochi: il team cresce sempre di più

FromSoftware è da anni un team più che noto e il successo di Elden Ring non ha fatto altro se non renderlo ancora più famoso. La compagnia ha collaborato con gli anni con tanti editori, come Activision (Sekiro), Bandai Namco (Dark Souls ed Elden Ring) e Sony Interactive Entertainment (Bloodborne). Ora, però, potrebbe non aver più bisogno di loro in quanto punta a diventare anche editore dei propri giochi a livello mondiale.

L'informazione arriva tramite Twitter, dove l'utente Zionstorm segnala un rapporto finanziario di Kadokawa (compagnia madre di FromSoftware) tramite il quale abbiamo modo di vedere come FromSoftware stia puntando a diventare editore dei propri giochi.

Tramite il rapporto finanziario possiamo leggere: "In seguito all'aumento di capitale tramite un investimento privato, il Gruppo investirà attivamente nello sviluppo di più proprietà intellettuali videoludiche che siano forti e rafforzino la capacità di creare e sviluppare videogiochi. Il Gruppo mira a stabilire una struttura che permetta l'espansione della propria divisione editoriale a livello globale, che sta vedendo una rapida crescita".

Nel rapporto finanziario viene anche fatto notare come Elden Ring stia registrando numeri record e come abbia contribuito "significativamente alla crescita dei ricavi e dei profitti". Il profitto operativo è quindi cresciuto del 1.116,8%.

Pubblicare direttamente i propri giochi richiede ovviamente degli investimenti e significa assumersi maggiori rischi, ma significa anche non condividere parte dei guadagni derivanti dalle vendite dei giochi. Per FromSoftware potrebbe quindi essere un ottimo investimento, soprattutto considerando il crescente successo dei suoi giochi.

Questo non significa che la compagnia non collaborerà in alcun modo con grandi editori, ovviamente, visto che ha ricevuto investimenti anche da Sony PlayStation, ad esempio. Sappiamo che gli investimenti su FromSoftware potrebbero portare a nuove collaborazioni.