Avatar La via dell'acqua parlerà ancora di ambientalismo ma non sarà un "predica"

Un elemento spesso discusso del primo film di Avatar era il modo in cui trattava il tema dell'ambientalismo. Secondo una delle star della saga, il messaggio continuerà in Avatar La via dell'acqua ma non sembrerà una predica.

In una recente intervista con il podcast "20 Questions on Deadline" di Deadline, l'attrice di Neytiri - Zoe Saldana - ha anticipato che il sequel affronterà l'argomento dell'ambientalismo in un modo che si spera non sia "predicatorio".

Precisamente ha detto: "Il nostro pianeta è composto per l'80% da acqua, quindi c'è molto di più sulla nostra vita sulla Terra che non conosciamo perché vive sotto di noi e anche per Pandora è la stessa cosa. Ciò significa che quando abbiamo visto Avatar 1 ne abbiamo visto solo il 20% e quel 20% ci ha fatto vivere un'avventura che molti di noi in tutto il mondo non sono riusciti a scrollarsi di dosso".

Un personaggio di Avatar La via dell'acqua

"Quindi, immaginate, qual è il restante 80%? Ovviamente sappiamo che Jim (Cameron) sta affrontando tematiche relative all'invasione, alla colonizzazione, alla cancellazione e al genocidio di civiltà, all'appropriazione e all'abuso di un ambiente. Sono cose che abbiamo visto ripetersi più volte nel corso della nostra storia".

"Quindi non è che vedremo qualcosa di cui non abbiamo mai sentito parlare prima, e spero solo che sia stimolante come lo è stato il primo film. Per costringerci, in qualsiasi forma, a essere più consapevoli gli uni degli altri, ma anche a essere più consapevoli del nostro ambiente, ma non in un modo che sia predicatorio, solo in un modo che migliori la tua vita...".

Vi lasciamo infine al secondo trailer ufficiale per il film di James Cameron.