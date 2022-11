Avatar: La Via dell'Acqua, secondo trailer ufficiale per il film di James Cameron

Avatar: La Via dell'Acqua torna a mostrarsi in maniera ufficiale con il secondo trailer per il nuovo film di James Cameron, che punta a replicare l'enorme successo del capostipite con una nuova dose d'azione romanzata in computer grafica, in arrivo a dicembre.

La data d'uscita di Avatar: La Via dell'Acqua in Italia è fissata per il 14 dicembre 2022, giorno in cui vedremo nelle sale italiane il seguito del film in CG che ha conquistato tre Premi Oscar e battuto tutti i record d'incassi. Distribuito da Disney, il film è prodotto da Lightstorm Entertainment e detto da James Cameron, ovviamente.

Il trailer mostra varie scene di vita dei Na'Vi e in particolare della famiglia Sully, composta da Jake, Neytiri e i loro figli, che si ritrovano a dover vivere un'avventura intensa e appassionante, tra mille pericoli che incombono sulla loro esistenza.

Per rimanere in vita e uniti, i membri della famiglia devono affrontare un viaggio e prendere parte a varie battaglie, ma anche a momenti decisamente più piacevoli, tra le meraviglie di Pandora. La storia è ambientata sul pianeta alieno, oltre dieci anni dopo l'evento del primo capitolo, mostrando dunque anche i cambiamenti che sono avvenuti nell'ambiente e nella struttura sociale del popolo alieno.

Come lascia intuire anche il titolo stesso del film, questo nuovo capitolo ha molto a che fare con l'acqua, e l'elemento in questione è ricorrente anche nel nuovo trailer pubblicato oggi: ambientazioni acquatiche e scenari marini si susseguono con una certa insistenza, tra situazioni al di sopra e al di sotto della superficie, tutte caratterizzate da una realizzazione veramente impressionante.

Nel frattempo, sul fronte videogiochi, Avatar: Frontiers of Pandora è stato rinviato al 2023 o al 2024 da Ubisoft, con il gameplay che sembra essere ancora "grezzo", secondo Jeff Grubb.