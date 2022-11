The Entropy Centre, la recensione del puzzle game per chi non può più attendere Portal 3

Per sapere se il risultato finale ci ha soddisfatti, dovete solo continuare a leggere la nostra recensione di The Entropy Centre .

Ispirarsi a una coppia di giochi molto amati, però, non basta per creare un'opera che sia di qualità: fin dall'annuncio Stubby Games aveva attirato la nostra attenzione, ma in occasione dell'uscita abbiamo avuto la possibilità di provare con mano quanto di buono è stato realizzato.

Stubby Games , un nuovo team alla sua prima prova, ha realizzato quanto di più vicino gli era possibile all'amata saga di Valve, proponendo un puzzle game in prima persona che richiama subito Portal senza arrivare al punto di doversi difendere da cause legali.

Se la montagna non va da Portal 3, un team di sviluppatori indipendenti crea la propria versione di Portal 3. Il detto non era esattamente questo, ma all'atto pratico è quello che è successo con The Entropy Centre, nuovo puzzle game in arrivo il 3 novembre 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Spazio e tempo

In The Entropy Centre avremo una Portal Gun... ehm, una Entropy Gun

The Entropy Centre non cerca di nascondere in alcun modo la propria fonte di ispirazione. Un centro scientifico abbandonato da anni? Ce l'abbiamo. Una pistola che non serve per sparare, ma per manipolare lo spazio? Presente. Un'intelligenza artificiale con la battuta facile? Non manca.

La prima differenza è legata al fatto che la nostra protagonista non è muta, ma ha anzi un ruolo fondamentale nella narrazione. Aria, questo il suo nome, si risveglia senza memoria nell'Entropy Centre, una stazione spaziale creata dagli umani con un "semplice" scopo: invertire il tempo della Terra in occasione di eventi cataclismatici. La struttura è in sostanza un sistema di salvataggio che analizza il nostro pianeta e in caso di problemi rimanda indietro il tempo, inviando poi dati su quanto sta per accadere e come evitare che ciò avvenga.

In The Entropy Centre dobbiamo evitare che la terra raggiunga gli 8.000 C°

Solo che, nel nostro tempo, il centro è abbandonato e solo Aria, insieme alla sua pistola entropica con IA annessa chiamata Astra, è presente. Cosa è accaduto? Dove sono tutti? Le domande aumentano quando scopriamo che la Terra sta per esplodere e noi siamo le uniche che possono salvarla attivando il raggio entropico.

La trama viene somministrata sia tramite i simpatici dialoghi tra Aria e Astra (contraddistinte da un ottimo doppiaggio, tra l'altro) che tramite una settantina di collezionabili narrativi da trovare nel gioco, approfondendo anche la vita nel centro e suggerendo pian piano cosa sia effettivamente accaduto. Il finale, lo ammettiamo, è facile da intuire, ma questo non ha reso il viaggio meno interessante. La trama è ben ritmata, propone alcuni risvolti anche inquietanti e in alcune situazioni siamo stati spinti a ragionare su questioni etiche legate a quanto stava accadendo. In breve, The Entropy Centre riesce a proporre una valida componente narrativa, cosa non sempre facile con un puzzle game.