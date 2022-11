Peter Pan e Thor horror sono i prossimi film del regista di Winnie The Pooh: Blood and Honey

Rhys Frake-Waterfield porterà al cinema Winnie The Pooh: Blood and Honey, ma non si fermerà lì. Sono infatti in programma altri film horror che riprenderanno personaggi noti per proporli sotto un punto di vista ben differente. Precisamente, vedremo dei film legati a Peter Pan e Thor.

Frake-Waterfield ha spiegato che, per quanto riguarda Winnie The Pooh: Blood and Honey, ci è voluto un po' di lavoro per rendere i personaggi validi per un'opera horror, ma per quanto riguarda Peter Pan l'orrore è abbastanza di casa, visto che parliamo di una storia dove dei bambini vengono rapiti di notte e portati in una dimensione alternativa. Per il momento non abbiamo dettagli sul film di Peter Pan se non che si chiamerà Peter Pan: Neverland Nightmare.

Inoltre, come detto, il regista sta anche lavorando a un film che dovrebbe ruotare attorno alla mitologia di Thor, il dio norreno del fulmine. Peter Pan dovrebbe però essere, tra i due, il progetto in uno stato più avanzato in termini di sviluppo. In ogni caso, Rhys Frake-Waterfield sta utilizzando proprietà che sono ora di dominio pubblico, così da sfruttare personaggi noti senza temere accuse legali.

Winnie The Pooh: Blood and Honey non sarà affatto per bambini

Per quanto riguarda Winnie The Pooh: Blood and Honey, ad esempio, può utilizzare personaggi come l'orsetto e il maialino Piglet, mentre Tigger non può essere usato perché è stato creato più tardi e non è ancora passato abbastanza tempo. Ovviamente, alcuni tipi di look e alcune versioni dei personaggi rimangono di proprietà dei creatori, come ad esempio la versione di Disney. In generale, però, dopo un certo periodo di tempo, che varia a seconda delle leggi nazionali, le opere classiche non sono più di proprietà di una persona o di un'entità, ma diventano proprietà di una cultura più ampia e possono essere adattate, riproposte o ristampate senza alcun costo aggiuntivo.

Lo stesso avverrà con Peter Pan e con Thor, che non sarà ovviamente il personaggio di Marvel ma qualcosa di diverso e reinterpretato. In attesa di novità su tali progetti, vi lasciamo al trailer ufficiale di Winnie The Pooh: Blood and Honey.