Winnie The Pooh: Blood and Honey, ecco il primo trailer ufficiale del film horror

È stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Winnie The Pooh: Blood and Honey, il film horror dove l'orsetto Pooh e l'adorabile Pimpi sono dei killer spietati assetati di sangue.

La pellicola nasce in quanto sono decaduti i diritti di autore sui libri originali di A.A. Mine (Walt Disney detiene il copyright solo delle opere animate). Questo ha permesso al regista Rhys Frake-Waterfield e a Jagged Edge Productions di immaginare una versione alternativa dell'opera, in cui Winnie The Pooh e Pimpi sono diventati estremamente selvaggi e violenti dopo che Christoper Robin li abbandona per andare al college, a tal punto da aver ucciso e mangiato l'asino Ih-Oh e Trigo.

Nel trailer vediamo un Christopher Robin ora adulto tornare nel Bosco dei 100 Acri con sua moglie, solo per scoprire che Pooh e Pimpi sono molto diversi da come se li ricordava. Successivamente il filmato mostra un gruppo di cinque ragazze in una casa vacanza, che loro malgrado dovranno vedersela con questi due inquietanti killer.

Winnie The Pooh: Blood and Honey è stato annunciato a maggio con le prime immagini che immortalano le versioni alternative di Pooh e Pimpi. È diventato subito un fenomeno virale per via della sua peculiare natura, che ha dato il via ad accese discussioni in rete per come reimmagina negativamente dei personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di molte persone. Al momento la pellicola non ha ancora una data di uscita ufficiale.