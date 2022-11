Final Fantasy 16 ha il PEGI 18: l'obiettivo non è però la violenza fine a se stessa

Tramite un'intervista di IGN USA, il director di Final Fantasy 16 ha spiegato per quale motivo il gioco ha ricevuto un PEGI 18 e in che modo sarà un titolo più maturo. L'obiettivo, viene spiegato, non è essere violento ed estremo, ma essere più realistico e naturale.

Precisamente, IGN USA ha domandato: "Questo è il primo gioco della saga principale di Final Fantasy ad avere potenzialmente una classificazione 'Mature' [ndr, il nostro PEGI 18]. Può parlare del motivo per cui il team ha deciso di rendere questo gioco più cupo e violento dei suoi predecessori? Cosa significa per la serie nel suo complesso?"

Hiroshi Takai ha quindi detto: "Nelle prime fasi di sviluppo abbiamo deciso di non raccontare una storia giovanile. Alcune delle considerazioni principali sono state la fascia d'età dei giocatori che ci aspettiamo costituiscano il nostro pubblico principale, e anche il fatto che abbiamo una maggiore capacità di 'rappresentare le cose', in tutti i sensi del termine. Lei dice che si tratta di una direzione più "violenta", ma il punto chiave è che non volevamo semplicemente rendere le cose più estreme, bensì mostrarle in modo più realistico e naturale."

"Il mondo di Final Fantasy 16 è tormentato da guerre interminabili tra le nazioni, quindi abbiamo inevitabilmente dovuto inserire scene di battaglia. E se un personaggio non ha schizzi di sangue addosso dopo aver colpito qualcuno con una spada, il tutto finisce per sembrare innaturale considerando le moderne capacità grafiche, creando un senso di dissonanza ancora più forte. Sono sicuro che la serie continuerà a scontrarsi con il problema della rappresentazione realistica e naturale anche in futuro."

Dal punto di vista del director, quindi, la violenza non è l'obiettivo finale del gioco, ma è solo un mezzo per raccontare una storia che sia credibile, legata a un mondo in guerra dove le persone combattono e uccidono. Il tutto è anche legato alla necessità di creare una grafica realistica, la quale pretende una cura verso i dettagli maggiore rispetto a molto tempo fa.

Vi segnaliamo infine che, tramite un'altra intervista rilasciata a una testata giapponese - 4Gamer -, abbiamo avuto modo di scoprire ulteriori dettagli riguardo al gioco. Precisamente, abbiamo scoperto che Final Fantasy 16 avrà il Nuovo Gioco+ e vari livelli di difficoltà.