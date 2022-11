Gran Turismo, il film: l'ex Spice Girls Geri Halliwell-Horner e Djimon Hounsou fanno parte del cast

Emergono nuovi dettagli sul cast del film di Gran Turismo in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo anno. Stando a quanto rivelato da Hollywood Reporter alla produzione partecipano anche Geri Halliwell-Horner e Djimon Hounsou.

Djimon Hounsou è stato candidato due volte per l'Oscar al miglior attore non protagonista per i film In America - Il sogno che non c'era e Blood Diamond - Diamanti di sangue. Recentemente è apparso nel film A Quiet Place Parte 2 e lo rivedremo in azione il prossimo anno in Shazam! Fury of the Gods.

Geri Halliwell-Horner è famosa per aver fatto parte della celebre pop band britannica Spice Girls, con lo pseudonimo di Ginger Spice. In seguito ha intrapreso la carriera da solista firmando alcuni successi come "Mi Chico Latino" e "It's Raining Men".

Nel film di Gran Turismo Hounsou e Halliwell-Horner saranno i genitori del protagonista, interpretato da Archie Madekwe. Alla produzione partecipa anche Daniel Puig, una delle star della serie CW Naomi, nei panni del fratello del protagonista.

Djimon Hounsou e Geri Halliwell-Horner

L'adattamento cinematografico di Gran Turismo è ispirato a una storia vera e parla del sogno di un giocatore della serie racing PlayStation di diventare un pilota professionista.

"Basato su una storia vera, il film racconta del coronamento del sogno di un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista", recita la sinossi.

Nel cast troviamo anche Josha Stradowski (La Ruota del Tempo di Amazon) e l'attore tedesco Thomas Kretschman (sarà nel prossimo film di Indiana Jones). In passato sono stati confermati anche Orlando Bloom e David Harbour (lo sceriffo Hopper di Stranger Things). Il film sarà diretto da Neill Blomkamp, regista di District 9 ed Elysium, prodotto da Columbia Pictures e scritto da Jason Hall e Zach Baylan. Hall inoltre ricopre il ruolo di direttore esecutivo assieme a Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital. Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Production saranno i produttori assieme a Doug Belgrad e Dana Brunetti.

Il debutto nelle sale cinematografiche del film di Gran Turismo è in programma per l'11 agosto 2023.