NBA 2K23 Arcade Edition, la recensione del gioco di basket ufficiale su Apple Arcade

Ormai è chiaro: Apple Arcade vuole coccolare i tanti fan della pallacanestro presenti fra i propri utenti; e così eccoci alle prese con la NBA 2K23 Arcade Edition, la nuova edizione del simulatore di basket firmato Visual Concepts, che arriva sulla piattaforma in abbonamento di Apple esattamente a un anno di distanza dalla versione 2022. Come da tradizione per i titoli sportivi, la prima domanda che ci si pone è quali siano le novità e i cambiamenti apportati all'esperienza. Ebbene, la risposta arriva non appena si dà un'occhiata alla schermata principale del gioco, che presenta alcune modalità inedite. Di che si tratta esattamente? Ve lo spieghiamo nella recensione di NBA 2K23 Arcade Edition.

Struttura NBA 2K23 Arcade Edition, una squadra cerca di sfondare Cominciamo appunto dai contenuti di NBA 2K23 e dalle sue modalità. Selezionando la voce Play Now nella schermata di avvio è possibile accedere all'immancabile partita veloce, a un tutorial, alla modalità urbana Blacktop (che abbiamo già apprezzato nella scorsa edizione) e al multiplayer online, anche questo un appuntamento imprescindibile per ogni sportivo che si rispetti, mobile o meno. Dopodiché ci sono altre tre opzioni principali, a cominciare da MyCareer, la corposa carriera che i fan della serie 2K Games conoscono molto bene e che consente di creare un proprio giocatore per poi affrontare un calendario di eventi che si fa gradualmente più fitto e impegnativo, cercando in questo modo di introdurci progressivamente anche alle meccaniche e alla filosofia alla base dell'esperienza. Abbiamo quindi la modalità The Greatest, che coinvolge le più grandi stelle della pallacanestro in una sorta di torneo con tanto di bonus e sfide dirette: ottimo per gli appassionati di lunga data; e la modalità The Association, che si presenta come una sorta di carriera manageriale in cui avremo il compito di creare una squadra e gestirne i giocatori per fare in modo migliorino di partita in partita, imponendosi all'interno del campionato. Sul fronte dell'offerta, insomma, NBA 2K23 appare magari ridotto rispetto alla versione console ma rimane una produzione spiccatamente premium, corposa, ben lontana da un generico approccio mobile pensato per una fruizione rapida ed estemporanea: parliamo di un gioco che punta a intrattenere per lunghe sessioni, a cui dedicare una ragionevole quantità di tempo.

Gameplay NBA 2K23 Arcade Edition, i tiri liberi Come la stragrande maggioranza dei titoli presenti nel catalogo di Apple Arcade, la nuova edizione del basket prodotto da 2K Games supporta i controller Bluetooth ed è inutile dire che utilizzare questo tipo di dispositivi consente di godere al meglio del solido e sfaccettato gameplay messo a punto da Visual Concepts, anche stavolta ben bilanciato fra realismo e immediatezza. Se tuttavia vi trovate in giro e dovete optare per i comandi touch, un'altra novità di questa edizione sta nel doppio layout selezionabile dalle opzioni: il primo è dotato di ben cinque pulsanti posti nella parte destra dello schermo, che permettono di eseguire ogni tipo di azione e di controllare il gioco in maniera completa, mentre il secondo utilizza un totale di tre tasti di cui uno "universale", che cambia funzione a seconda del contesto. NBA 2K23 Arcade Edition, un atleta inquadrato durante un replay Fortunatamente la reattività dei giocatori è stata migliorata e non ci si trova più ad avere la sensazione che gli input non vengano recepiti prontamente dal sistema, ma immaginiamo che questa velocità possa dipendere anche dal terminale utilizzato per la recensione, un iPhone 14 Pro che consente di impostare al massimo tutti i valori relativi alla grafica. L'impianto è insomma molto solido e anche in questo caso non c'è ombra di microtransazioni: un'altra differenza, senza dubbio positiva, rispetto all'edizione console di NBA 2K23, legata alle condizioni stabilite da Apple per la propria piattaforma in abbonamento.

Realizzazione tecnica NBA 2K23 Arcade Edition, azioni di attacco e difesa nei pressi del canestro Sul fronte tecnico non è semplice individuare specifici miglioramenti in confronto all'edizione dello scorso anno. Intendiamoci: la grafica di NBA 2K23 Arcade Edition è eccellente e davvero vicina a quella dell'edizione "maggiore", sia per quanto concerne la complessità dei modelli poligonali che il set di animazioni a loro disposizione. Forse l'effettistica tradisce la natura mobile dell'esperienza, ma il colpo d'occhio rimane notevole. Un discorso simile può essere fatto per il sonoro, che include una telecronaca discretamente completa che possiamo ulteriormente arricchire scaricando un pacchetto a parte, nonché un set di suoni e musiche che risultano funzionali all'azione.