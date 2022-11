Cobra Kai 2: Dojos Rising, trailer di lancio del picchiaduro con magie "ispirato" alla serie Netflix

Flux Games e GameMill Entertainment hanno pubblicato il trailer di lancio di Cobra Kai 2: Dojos Rising in vista del debutto nei negozi, in programma per l'8 novembre 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e Nintendo Switch. Si tratta di un picchiaduro 3D ispirato alla serie Netflix, perlomeno sulla carta. Il gameplay infatti prende una direzione decisamente differente, mescolando arti marziali e poteri magici.

Come possiamo vedere nel filmato, non mancano i protagonisti principali della serie come Daniel LaRusso, Johnny Lawrence e John Kreese, così come le location viste nella serie Cobra Kai di Netflix. Quando si passa alle zuffe vere e proprie tuttavia entrano in gioco abilità speciali come spade laser, soffi congelanti, pugni e calci fiammeggianti e chi più ne ha più ne metta, che a memoria non ci sembra di aver visto nell'opera di riferimento. Magari ci sbagliamo.

Cobra Kai 2 presenta due modalità di gioco principali: la modalità Storia permette di affrontare un'avventura basata su una trama originale per conquistare il massimo premio dell'All Valley Tournament, mentre Cobra Classics permette di rivivere alcuni dei momenti più epici della serie.

Sono presenti 28 personaggi giocabili, appartenenti ai dojo Miyagi-Do, Cobra Kai e Eagle Fang. Il gioco include anche una modalità online PvP, con tanto di tornei online ispirati all'All Valley Tournament.

Come detto in apertura Cobra Kai 2: Dojos Rising sarà disponibile per PC e console dall'8 novembre 2022.