Sony PlayStation: gli investimenti su FromSoftware potrebbero portare a nuove collaborazioni

Il recente investimento fatto da Sony per ottenere altre azioni di FromSoftware da Kadokawa, lo studio autore di Elden Ring e Dark Souls, potrebbe dare vita a nuove collaborazioni con i PlayStation Studios, perlomeno stando alle parole di Hermen Hulst.

In un'intervista concessa a Reuters, il capo dei PlayStation Studios ha spiegato che il recente investimento nello studio giapponese, di cui ora possiede il 14,1% delle azioni, potrebbe dar vita a "nuove opportunità", supponiamo per nuovi giochi esclusivi per PS5 ma anche eventualmente serie TV e film.

"Dovreste pensare a delle collaborazioni per quanto riguarda lo sviluppo dei videogiochi prima di tutto, ma non è nemmeno impensabile che i nostri sforzi di PlayStation Productions non ci portino a esplorare nuove opportunità", il commento di Hulst, sull'investimento di Sony per l'acquisto delle azioni di FromSoftware.

Elden Ring

Come detto in precedenza, gli sviluppatori di FromSoftware sono gli autori di Elden Ring, che ha raggiunto in pochi mesi quota 16,6 milioni di copie vendute, e della celebre serie Dark Souls. Parliamo dunque di uno dei studi che sta riscuotendo maggior successo negli ultimi anni, e dunque possibili nuove collaborazioni con i PlayStation Studios, come quella per Bloodborne nell'era PS4, potrebbe fare la gioia di molti giocatori.