Call of Duty: Modern Warfare 2, l'intervista a Joe Cecot e Geoff Smith, i designer del multiplayer

Dopo aver trascorso diverse ore in compagnia della beta , tutte le domande che ci sono sorte dalla prova del gioco hanno trovato risposta in un'intensa intervista con Joe Cecot e Geoff Smith , veterani di Infinity Ward e co-designer del multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare 2. Dalle scelte di design che hanno segnato il gameplay del nuovo capitolo, fino a qualche succoso dettaglio sulla sua campagna, ecco tutto ciò che emerso dalla nostra chiacchierata.

Il mese di settembre, quello che segna la transizione dalle magliette di cotone estive alle prime felpe autunnali, è da diverso tempo un appuntamento fisso per i fan di Call of Duty, che ogni anno possono ritrovarsi sui server delle beta di un nuovo capitolo della serie per riceverne un primo assaggio a qualche settimana dall'uscita. Quella di Call of Duty: Modern Warfare 2, che si è recentemente chiusa facendo registrare diversi record di affluenza, ci ha permesso approfondire le tante novità che segneranno il gameplay di quest'edizione, protagonista di almeno un paio di rivoluzioni di design che non vedevamo l'ora di mettere alla prova.

Le scelte di design del nuovo Call of Duty

Il sistema di movimento del nuovo capitolo è stato ampliamente rinnovato

Call of Duty è ormai una tradizione per tanti giocatori attorno al globo. Se si pensa alla serie, viene subito in mente uno sparatutto veloce e frenetico, dove prevale chi ha i riflessi migliori. È un processo di trasformazione che forse era già cominciato nel 2019 con il vostro precedente lavoro, ma se guardiamo a questo seguito, alle novità di gameplay, alla modalità con gli ostaggi, al ritmo più lento e compassato dell'azione, tutto sembra indicare che abbiate voluto rendere Call of Duty: Modern Warfare 2 uno sparatutto meno frenetico e molto più cerebrale, arricchito da tantissimi elementi tattici. È questo il nuovo marchio di fabbrica di Infinity Ward?

Geoff Smith: Call of Duty viene pubblicato anno dopo anno e ciascuno studio ha il proprio stile, quindi non è semplice, ma penso sia importante impegnarsi per rendere fresca e originale la serie ad ogni uscita. Con Modern Warfare abbiamo sempre avuto in mente di realizzare una sorta di simulazione militare accessibile a tutti, quindi abbiamo preso quest'esperienza arcade e abbiamo aggiunto qualche elemento tattico, stando però attenti a non superare mai il limite per evitare che tutto diventi troppo simulativo e, di conseguenza, poco divertente.

Joe Cecot: Parlando del ritmo di gioco, in realtà non credo che la velocità di movimento dei giocatori sia cambiata poi così tanto, rispetto al capitolo del 2019. È sostanzialmente la stessa, anche se adesso è cambiato il modo in cui ci si muove per la mappa, perché in passato ovunque ti girassi c'erano persone che scivolavano o saltavano indiscriminatamente e questo credo che sia il maggior passo in avanti che siamo riusciti a raggiungere sul tema della velocità del gameplay. Abbiamo comunque voluto studiare playlist specifiche per accontentare tutti, quindi se da un lato le modalità classiche offrono ancora oggi un'esperienza veloce e frenetica, ci interessava sperimentare qualcosa di diverso. Ecco come sono nate modalità come Knock Out e Soccorso Prigionieri, esperienze più lente e colme di elementi tattici.

A proposito di persone che saltano e scivolano, siamo rimasti colpiti dalla scomparsa dello slide cancel, uno stratagemma particolarmente apprezzato dai giocatori di Warzone attorno al quale ruotava l'intero sistema di movimento del battle royal di Activision. Cosa vi ha portato a compiere la scelta di rimuoverlo? Quali erano i vostri obiettivi, anche guardando all'arrivo imminente di Warzone 2.0?

Geoff Smith: È curioso che certe cose come lo slide cancel si manifestino nel gioco senza che tu avessi inizialmente previsto la loro esistenza. Diciamo che ogni qual volta che in un Call of Duty vieni ucciso da qualcosa che si trova all'esterno della tua visuale, può essere molto frustrante. Ecco perché, ad esempio, alcune serie di uccisioni aree, quando ti prendono di mira, sparano sul terreno che ti circonda prima di colpirti. Quindi immagina questo rettangolo, nella parte bassa è presente l'arma, che copre tutta la parte inferiore della visuale dei giocatori. In passato capitava spesso che nei pressi degli angoli o di altri ostacoli, gli avversari ti scivolassero ai piedi e tu non avevi alcuna consapevolezza della loro presenza. Abbiamo scelto di rimuovere lo slide cancel non per privare la community di una funzionalità divertente, ma per rendere meno frustrante l'esperienza di tutti.