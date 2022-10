Dead Island 2 HELL-A Edition: preordine Amazon in super sconto, costa come la versione base

Tramite Amazon, potete eseguire il preordine di Dead Island 2 in versione HELL-A Edition per PlayStation 4 (compatibile con PS5) e Xbox (One + Series X|S) con un forte sconto. L'edizione speciale costa infatti solo 69.99€ invece di 99.99€, ovvero lo stesso prezzo della standard. Dead Island 2 HELL-A Edition include:

SteelBook con disco di gioco

Pass di espansione

Mappa da viaggio di Venice Beach

6 carte dei tarocchi ammazzazombi

2 spillette

1 toppa

Pacchetto Armi pulp

Pacchetto Armi dorate

Si tratta di un'offerta incredibile: in pratica i contenuti della collector's edition sono regalati. Ricordiamo che la prenotazione è a prezzo minimo garantito, ovvero in caso di ulteriori sconti si applicheranno in automatico all'ordine e non sarà necessario seguire l'andamento del prezzo. Potete cancellare l'ordine in qualsiasi momento. Se avete già preordinato questa edizione di Dead Island 2, non dovete fare nulla: il prezzo attuale si è applicato al vostro ordine.

